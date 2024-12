Circula nas redes sociais a informação de que “cerca de 50% dos habitantes de Lisboa em 2021 já não eram portugueses”. Uma das publicações, no Facebook, soma gostos e mais de uma centena partilhas. Na mesma publicação, datada de 27 de novembro, o autor do post utiliza como fonte da informação o Relatório Anual do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de 2021.

Ora segundo o referido Relatório Anual do SEF de 2021 havia, em 2021, 294.736 estrangeiros no distrito de Lisboa. Dados do Instituto Nacional de Estatística revelam que no mesmo ano o número de habitantes no distrito era 2.287.869. Ou seja, fazendo as contas, o número de estrangeiros no distrito de Lisboa representava, em 2021, 12,88% da população — muito longe dos “cerca de 50%” que a publicação no Facebook alega.

Já observando os dados do concelho de Lisboa — uma vez que a publicação nas redes sociais não esclarece se se refere ao distrito ou ao concelho —, o mesmo relatório do SEF aponta para a existência de 108.894 estrangeiros. Ao atentar nos habitantes do concelho, de acordo com os Censos de 2021, eram 544.851. Contas feitas, o número de estrangeiros no concelho de Lisboa era, em 2021, de 19,99%. De novo, longe dos “cerca de 50%” referidos.

Conclusão

Não é verdade que “cerca de 50% dos habitantes de Lisboa em 2021 já não eram portugueses”. Confrontando os relatórios e informações prestadas por fontes oficiais, como o Instituto Nacional de Estatística (INE) ou o próprio Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), todos os dados desmentem esta informação, e revelam números que não ultrapassam os 20%.

