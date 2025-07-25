O MetLife Stadium, em Nova Jérsia, foi palco da final do Mundial de Clubes de 2025, disputada entre o Chelsea e o Paris Saint-Germain. No final do dia foram os britânicos a levantar o troféu, entregue em conjunto pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, e pelo Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que ficou junto dos jogadores enquanto festejavam. Pouco depois começavam a circular nas redes sociais publicações em que se alegava que o líder norte-americano foi “apagado” das fotografias oficiais da equipa.

“O Chelsea limpou Trump da foto oficial”, escreveu um utilizador no Facebook um dia depois da final do Mundial de Clubes. “Que bom seria conseguirmos apagar assim Trump das nossas vidas”, diz outro, na mesma rede social. Publicações semelhantes circulam, além de português, em inglês e espanhol.

Nos posts, os internautas colocam lado a lado duas imagens. A primeira foi captada por Carl Recine, da FIFA, e publicada por jornais e agências de notícias, como a AFP. Mostra o momento em que os jogadores festejam a vitória depois da entrega da taça, o capitão do Chelsea, Reece James, ergue o troféu. Ao seu lado, a bater palmas, está Donald Trump, que ao contrário de Gianni Infantino, não se afasta depois de entregar a taça. A segunda imagem é praticamente idêntica à primeira, só que o líder norte-americano foi apagado.

Nos vídeos publicados sobre o momento é visível alguma confusão inicial entre os jogadores quando se apercebem de que o líder norte-americano não tem intenção de sair. Mas a comemoração segue e pouco depois o presidente da FIFA regressa e conduz Trump para trás dos jogadores.

History makers one week ago today. ⏮️???? pic.twitter.com/7Je8j0gB5v — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 20, 2025

“Fiquei um pouco confuso”, admitiu o jogador Cole Palmer. “Disseram-me que ele ia entregar o troféu e depois sair do palco. Eu pensei que ele ia sair do palco, mas ele quis ficar. E isso provavelmente mostra a grandeza do torneio”, explicou Reece James ao The Athletic.

A origem da segunda fotografia não é clara, mas não foi publicada nem no site nem em nenhuma das redes sociais do Chelsea, como se alega. O Presidente norte-americano surge nos vídeos partilhados pela equipa e também em fotografias, ainda que com menor destaque. Numa imagem no X, igualmente partilhada no Facebook e Instagram, é visível à direita de Reece James, já depois de ter sido conduzido por Infantino para trás dos jogadores. Alguns elementos da equipa, como Tosin Adarabioyo, partilharam inclusivamente a imagem em que Trump está na fila da frente dos festejos.

CHAMPIONS OF THE WORLD. pic.twitter.com/wWUEoi25Ov — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 13, 2025

Conclusão

É falso que o Chelsea tenha apagado o Presidente norte-americano das fotografias oficias dos festejos da vitória do Mundial de Clubes. Donald Trump, que foi conduzido pelo presidente da FIFA para trás dos jogadores, surge, ainda que com menor destaque, em algumas fotos partilhadas nas redes sociais.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.