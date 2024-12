“Estou oficialmente a comprar a McDonald’s.” A citação está a ser partilhada nas redes sociais atribuída ao bilionário Elon Musk, dono da Tesla, da rede social X e da Starlink. É precisamente no X (antigo Twitter), que se encontram muitas das publicações com esta afirmação.

“Elon Musk, o #BILIONÁRIO #empresário por detrás de empresas como a #Tesla #SpaceX #Neuralink & #Twitter, acaba de fazer um anúncio que ninguém estava à espera: está oficialmente a comprar a McDonald’s”, pode ler-se num dos posts, de 13 de novembro. A legenda é acompanhada com imagens do que aparenta ser Elon Musk a segurar o símbolo da cadeia de fast food norte-americana.

No entanto, não há qualquer informação fidedigna que confirme quer a informação (a suposta venda) quer a afirmação de Musk. Nas redes sociais do empresário, meios em que publica com frequência, não há menção alguma a quaisquer intenções de comprar a McDonald’s.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Também não existem declarações públicas sobre uma aquisição por parte do proprietário da Tesla, X e Starlink na imprensa norte-americana, nem informações sobre esse negócio no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). Tendo em conta a notoriedade tanto da empresa em causa como do empresário, o assunto, a ser verdade, teria merecido espaço nos órgãos de comunicação social.

Por último, as imagens criadas para ilustrar esta citação amplamente divulgada nas redes sociais foram criadas por inteligência artificial (AI), como verificou o Observador depois de submeter as fotografias em sites como o Was It AI, que distinguem imagens reais de outras criadas artificialmente. “Estamos bastante confiantes de que esta imagem, ou parte significativa dela, foi criada por IA”, pode ler-se no resultado obtido.

Conclusão

Não há qualquer prova de que Elon Musk tenha dito que ia comprar a empresa McDonald’s.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.