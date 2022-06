Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Não os culpo”. Na primeira entrevista desde que foi condenada por difamação no caso que disputou com Johnny Depp, Amber Heard revelou que não “culpa” o júri por ter ficado do lado do seu ex-marido, face aos testemunhos que surgiram em tribunal, e criticou ainda a cobertura e julgamento em torno de todo o caso nas redes sociais.

“Não quero saber o que pensam sobre mim, dos julgamentos que querem fazer sobre o que acontece na privacidade da minha casa e do meu casamento. Não assumo que as pessoas comuns tenham de fazer essas coisas e não as levo a peito. Mas mesmo quem tem a certeza que eu mereço este ódio, mesmo se pensarem que estou a mentir, não podem olhar-me nos olhos e dizer que acham que houve uma representação justa nas redes sociais. Não me podem dizer que acham que isto foi justo”, referiu Amber Heard.

A atriz disse ainda que entende a posição e veredito do júri, face aos testemunhos que foram ouvidos em tribunal. “Eles estavam lá sentados e ouviram durante três semanas testemunhos implacáveis. (…) Não os culpo. Ele é uma personagem amada e as pessoas sentem que o conhecem. É um ator fantástico”, disse sobre Depp, num excerto de antecipação da entrevista que deu ao programa “Today”, da NBC, e que irá para o ar esta sexta-feira, dia 17 de junho.

O júri do caso que opôs Amber Heard a Johnny Depp condenou os dois atores por difamação. Amber Heard foi condenada a pagar quinze milhões de dólares (14,1 milhões de euros), enquanto o ator terá de pagar uma indemnização de dois milhões de dólares (1,87 milhões de euros).