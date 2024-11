Um vídeo verdadeiro, mas mal interpretado, está a circular pelas redes sociais e por páginas de rumores online de tal forma que uma das protagonistas já veio pedir aos internautas que parem de a “assediar”. O vídeo em questão mostra o ex-jogador de futebol Didier Drogba a chegar à passadeira vermelha de um evento, de mão dada com a sua namorada, a francesa Gabrielle Lemaire, para de seguida a deixar para trás, passando a dar o braço a outra mulher.

O que aumentou a indignação de muitos utilizadores do Threads que reagiram ao vídeo foi o gesto da segunda mulher, que parece endireitar o vestido fazendo um gesto brusco em direção a Lemaire. A partir daí, surgiram os rumores de que Lemaire seria a “amante” de Drogba e que a segunda mulher seria a esposa do ex-jogador (que está divorciado desde 2021 e não voltou a casar-se), que estaria irritada e por isso teria feito o tal gesto brusco.

Mas nada disto é verdade. O vídeo em causa foi gravado durante a entrega do prémio Bola de Ouro, que decorreu em Paris, a 28 de outubro. E Drogba tinha a missão de apresentar o evento, ao lado da segunda mulher que aparece no vídeo. Essa mulher é Sandy Heribert, uma jornalista francesa que também foi escolhida como apresentadora.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Daí que, a partir de certo ponto da passadeira vermelha, Drogba deixe de estar acompanhado pela sua mulher e passe a dirigir-se à zona das fotografias com a co-apresentadora, como se pode verificar nas imagens abaixo, partilhadas na conta oficial da cerimónia e nas dos próprios. Drogba também tirou depois fotografias ao lado da namorada.

A indignação nas redes sociais foi tanta que Sandy Heribert foi alvo de muitos insultos e ataques nas redes sociais, aos quais acabou por reagir, agradecendo as mensagens de apoio que também recebeu e pedindo que o “assédio” parasse.

Conclusão

As duas mulheres que aparecem no vídeo não são a “amante” de Drogba e a esposa do ex-jogador. Trata-se da jornalista Sandy Heribert, que ia apresentar o evento ao lado do jogador, e da namorada, Gabrielle Lemaire.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.