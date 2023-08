Várias publicações nas redes sociais referem que um dos filhos de Lula da Silva, Fábio Luís Lula da Silva — também conhecido como “Lulinha” —, é dono de um Ferrari “banhado a ouro”. As publicações são acompanhadas de um vídeo que alegadamente mostra o filho do presidente brasileiro no Dubai, a sair de um hotel e a entrar no carro dourado. Mas a informação é falsa. O homem que aparece no vídeo não é Fábio Lula da Silva, nem sequer foi captado no Dubai.

A referência ao Dubai pode ser facilmente desmontada: nos últimos segundos do vídeo, no momento em que o carro inverte a marcha, é possível perceber que mesmo em frente está o Casino de Monte Carlo, no coração do Mónaco. E através de uma pesquisa rápida conclui-se que o homem que conduz o Ferrari dourado está a sair do Hotel de Paris.

Em toda a cena nota-se grande aparato e o automóvel chama claramente a atenção de quem passa. As pessoas param para tirar fotografias e filmam, enquanto o homem que as publicações dizem ser Lulinha, acompanhado por um outro, abre a capota e se prepara para arrancar.

Aquele vídeo, porém, pode ser encontrado em vários canais do Youtube. Há publicações que já têm 6 anos e que não fazem qualquer menção a Lula da Silva, há algumas mais recentes com 5 e 3 anos que afirmam que se trata do filho de Nicolás Maduro e que são acompanhadas com legendas semelhantes à da publicação que estamos a verificar.

Este boato de que um dos filhos de Lula teria um Ferrari “banhado a ouro” surgiu logo em julho de 2017. Na altura, vários utilizadores das redes sociais afirmavam que o filho do Presidente brasileiro estaria a “ostentar” o automóvel no Uruguai. O portal de notícias UOL desmentiu a informação, acrescentou que nenhum dos filhos de Lula da Silva se encontrava no Mónaco ou em França à data da captação vídeo e que o Ferrari não pertencia a nenhum deles.

Várias publicações no Facebook partilham um vídeo, afirmando que Fábio Luís Lula da Silva, um dos filhos do Presidente brasileiro — também conhecido como “Lulinha” –, foi visto a sair de um hotel no Dubai e a entrar num Ferrari “banhado a ouro”. É falso. Trata-se de um vídeo que foi captado há vários anos, à saída do Hotel de Paris no Mónaco, e que já foi associado a outras teorias desmentidas. O condutor do automóvel não é filho de Lula.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é: ERRADO No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é: FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos. NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.