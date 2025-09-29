É atualmente um dos homens fortes do regime da Venezuela. Vladimir Padrino López, um alto quadro militar e o atual ministro da Defesa, teria infligido um “golpe inesperado e devastador” contra um dos seus maiores aliados políticos — o Presidente Nicolás Maduro.

Segundo se ouve num vídeo publicado nas redes sociais, Vladimir Padrino López teria feito uma “declaração curta e letal” contra Nicolás Maduro. Ouve-se inclusivamente um pouco do discurso do ministro da Defesa venezuelano, em que a alta patente militar diz que não será “derramado mais sangue”.

Após um curto excerto em que se vê o discurso, há uma espécie de voz-off, que será de um jornalista, que explica que Vladimir Padrino López teria declarado que não “mexeria um dedo para salvar o regime”. As Forças Armadas — um dos principais pilares que mantém vivo o regime venezuelano — teriam mesmo decidido enviar um “mandatário” para avisar Nicolás Maduro.

“As palavras caíram como uma bomba. O regime está em pânico e os corredores do poder ardem”, ouve-se no vídeo, que alega ainda que “corriam como pólvora os rumores” de que Nicolás Maduro seria detido.

Estas palavras do ministro da Defesa, prossegue o vídeo publicado nas redes sociais, seriam, por um lado, a “confirmação de que o Exército já não está com Maduro”. Por outro, seriam também um vislumbre do “colapso” que se avizinharia para o regime venezuelano. Vladimir Padrino López seria aquele que entregaria o Presidente Venezuela “numa bandeja ao mundo”.

No entanto, não há qualquer sustentação para as alegações que são feitas no vídeo. Apesar do descontentamento por causa da escalada da tensão com os Estados Unidos da América (que enviaram navios de guerra para a costa venezuelana), não há qualquer prova de que Vladimir Padrino López tenha virado as costas a Nicolás Maduro.

Nas suas redes sociais, Vladimir Padrino López continua a demonstrar o seu apoio ao regime liderado por Nicolás Maduro. Não há qualquer sinal de que o ministro da Defesa tenha mudado de opinião.

Adicionalmente, os áudios que se ouvem no vídeo são falsos — foram gerados através de inteligência artificial (IA). De acordo com a tecnologia Hiya que deteta aquele tipo de tecnologia, existe um muito elevado grau de probabilidade de que as vozes que se ouvem tenham sido geradas por IA.

Conclusão

Não há qualquer sinal de que Vladimir Padrino López tenha decidido entregar Nicolás Maduro para salvar a Venezuela. O alto quadro militar continua a ser um dos principais apoiantes do regime venezuelano, tal como se vê nas suas redes sociais. A informação é, assim, falsa. O áudio que se ouve no vídeo foi também gerado por inteligência artificial, não existindo qualquer credibilidade para as alegações que são feitas.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.