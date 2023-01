Lula da Silva tomou posse como presidente do Brasil no passado domingo mas o alvo de mais uma publicação viral foi a sua mulher, e agora primeira dama, Janja da Silva (Rosângela Lula da Silva). A 4 de janeiro deste ano, surgiu uma publicação de Facebook com uma suposta fotografia sua em trajes mais ousados, tirada na cozinha, com a seguinte legenda: “Aplaudam a nossa primeira dama, a fotografia foi ela quem publicou.” Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Ora, olhando para a data de publicação da fotografia, é possível constatar que foi partilhada no Facebook a 2 de janeiro, dia seguinte à data em que Lula da Silva tomou posse no Palácio do Planato, em Brasília. No dia da cerimónia, Janja da Silva não fez nenhuma publicação de Instagram, mas no dia seguinte, que coincide com a data da sua alegada fotografia ousada, partilhou uma que acabou por simbolizar aquela celebração, com a seguinte legenda: “Hoje é um dos dias mais felizes das nossas vidas. Todo o povo brasileiro inicia hoje um novo capítulo de direitos, cidadania e respeito”, lê-se na legenda. Como se vê, as imagens não têm nada a ver uma com a outra.

Já no Twitter, numa nova fotografia onde se vê a primeira dama a beijar Lula da Silva perante um mar de gente, lê-se a seguinte legenda: “Os ministros do amor tomam posse, obrigada Brasil, o futuro já começou!” Mais uma vez, não existe qualquer semelhança com a publicação viral.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Numa busca pelas principais ferramentas de identificação de imagens, como a Google Images ou a TinEye, não é possível identificar uma imagem credível que possa ser associada a Janja da Silva. Numa nova pesquisa, encontra-se um fact-check brasileiro, do Boatos.org, que conta melhor a origem desta imagem: trata-se de uma fotografia de uma utilizadora de Twitter que foi usada num fórum online.

Entretanto, através do contacto direto com a utilizadora em questão, o Observador conseguiu confirmar a veracidade da fotografia (a versão original foi, inclusivamente, partilhada pela sua autora). E sim, confirma-se: a fotografia partilhada pela publicação original é, de facto, de uma cidadã brasileira que dá pelo nome de “Vênus de mim” (na sua conta de Twitter”). “Pegaram nas minhas fotografias sem autorização com o intuito de prejudicar a primeira dama”, refere a utilizadora — que autorizou a divulgação da sua conta naquela rede social —, em declarações ao Observador.

Conclusão

Não é verdade que a primeira dama do Brasil, Janja Lula da Silva, tenha partilhado uma fotografia ousada sua, em casa, nem durante a tomada de posse nem no dia a seguir. A imagem pertence a uma utilizadora brasileira de Twitter que confirmou ao Observador ser a detentora da fotografia original. A imagem foi partilhada sem a autorização da própria com o intuito de criar notícias falsas sobre a primeira dama.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.