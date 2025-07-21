Ao longo dos últimos dias, têm circulado alegadas imagens de javalis a nadar lado a lado com os banhistas nas praias da Arrábida, em Setúbal. A descrição de um destes vídeos que têm reunido milhares de visualizações refere que são diversos os relatos destes animais a circularem pela praia e pelos vários cantos da cidade, dizendo que nas águas sadinas azuis e transparentes, pessoas e javalis nadam em harmonia.

Contudo, a história não é assim tão linear como aparenta. Apesar de existirem, noutras instâncias, múltiplos relatos de javalis a circular pela cidade de Setúbal, com estas mesmas imagens, vêem-se dezenas de vídeos com legendas diferentes.

Para além das praias da Arrábida, outros utilizadores das redes sociais indicam que o vídeo foi gravado numa ilha nas Bahamas, conhecida pela presença de porcos — não javalis — nas praias. A própria localidade de Big Major Cay ficou conhecida como Pig Beach, ou “Praia dos Porcos”, por ser habitada apenas por uma população de porcos selvagens. E apesar de se ter tornado num destino turístico por este mesmo motivo, o vídeo não foi publicado nesta ilha.

O vídeo original não remete para um episódio “inédito” nas Bahamas ou em Setúbal, mas sim na Grécia. Foi publicado pela agência de viagens Lefkas Cruises, que organiza “o único cruzeiro de porcos” até à pequena ilha de Atokos, no Mar Jónico, que à semelhança do que acontece nas Bahamas, os turistas podem nadar com os únicos habitantes da ilha — os porcos, não javalis.

Este vídeo saiu para as redes sociais no dia 1 de julho — semanas antes de ter sido reapropriado para retratar as Bahamas ou as praias da Arrábida — tendo sido republicado múltiplas vezes com o objetivo de publicitar a visita até esta ilha grega, como indica o site da agência.

Conclusão

O vídeo em questão não foi filmado nas praias da Arrábida, em Setúbal, mas sim na ilha de Atokos, na Grécia, onde é feito um cruzeiro turístico para os visitantes poderem nadar com os porcos — não com javalis, como indicam as várias publicações feitas.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é: PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta. NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.