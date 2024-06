Muitas linhas têm sido escritas ao longo da presidência de Joe Biden acerca do estado de saúde e da capacidade intelectual do atual Presidente dos Estados Unidos, que tem 81 anos e tenciona manter-se à frente dos destinos da maior potência mundial até aos 86 anos — algo inédito na história americana. Segundo várias publicações, partilhadas nas redes sociais Threads e Facebook, Biden terá protagonizado mais um momento insólito, quando tentou sentar-se numa cadeira que não existia nas comemorações do desembarque das forças aliadas na Normandia, França.

“Joe Biden tentou sentar-se em uma cadeira inexistente durante as comemorações dos 80 anos dos Desembarques na Normandia. A esposa dele põe a mão na boca para lembrá-lo”, diz um dos posts. Terá Biden tido um momento de desorientação?

O excerto do vídeo partilhado mostra o Presidente norte-americano ladeado pelo homólogo francês, Emmanuel Macron, e pela primeira-dama dos EUA, Jill Biden. A certa altura, Biden parece ter intenção de se sentar, mas recua e mantém-se em pé.

Analisando as imagens na íntegra (e com som), que podem ser encontradas no Youtube do jornal britânico The Times (a partir das 4 horas e 16 minutos), percebe-se que Joe Biden tem mesmo um cadeira por trás e que só recuou na intenção de se sentar porque o speaker do evento anunciou, nesse momento, a entrada em palco do Secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin — que se preparava para começar a discursar.

De resto, uma imagem, captado pelo fotojornalista Lou Benoist, mostra o presidente norte-americano sentado, enquanto acompanhava as cerimónias na localidade de Saint-Laurent-sur-Mer, na Normandia, no noroeste de França.

Conclusão

O Presidente dos EUA não tentou sentar-se numa cadeira imaginária durante as cerimónias do dia D. Joe Biden tinha, de facto, uma cadeira por trás e só desistiu da intenção de se sentar porque se apercebeu que iria entrar em palco o seu Secretário de Estado da Defesa.

