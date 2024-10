“Ator Leonardo DiCaprio pede desculpas a todos os envolvidos na “festa do branco” do Diddy”. A frase lê-se em em várias publicações no Facebook que somam milhares de gostos e partilhas.

A informação surge com várias fotografias do ator, entre elas uma em que DiCaprio surge a olhar diretamente para a câmara. Essa imagem não é, porém, de nenhuma entrevista ou vídeo publicado pelo ator a pedir desculpas, como a legenda da publicação pode sugerir. Trata-se de um still de Don’t Look Up (2021), filme de ficção do realizador Adam McKay, no qual o ator participa.

No mesmo bloco de imagens surgem registos de DiCaprio a rir e a fumar numa das famosas “Festas Brancas”, em 1998, em casa do produtor Sean “Diddy” Combs nos Hamptons, EUA. De resto, não é novidade que o ator era frequentador assíduo desses eventos. Num vídeo de 2017 para o canal de Youtube da edição americana da revista Vogue, Combs chegou a admitir que a estrela de Titanic era o seu “convidado número um” nas ditas festas.

Porém, a declaração associada às imagens não tem qualquer fonte credível que a corrobore. Não há registo de qualquer manifestação pública de Leonardo DiCaprio sobre as acusações contra o magnata do hip-hop acusado de agressão e tráfico sexual.

O escrutínio público sobre Leonardo DiCaprio desde que Sean Combs está detido tem sido ainda mais intensificado, pelo que qualquer declaração que tivesse existido seria noticiada por órgãos de comunicação social em todo o mundo — o que não aconteceu.

Pelo contrário, o protagonista de Titanic ou Inception tem estado em silêncio em todo o processo. O único registo que existe sobre algum tipo de posicionamento do ator sobre este assunto vem do tablóide britânico Daily Mail, que afirma que uma pessoa próxima do ator, não identificada pelo meio, diz que DiCaprio se distanciou de Diddy após uma fotografia em que o ator aparece numa das “festas brancas” do produtor ter sido divulgada. A mesma fonte acrescentou que ambos não são próximos “há anos”.

Conclusão

Não há registo de qualquer posicionamento público ou declaração de Leonardo DiCaprio sobre as acusações contra o rapper e produtor Sean “Diddy” Combs, nem qualquer comentário sobre a participação do ator nas festas do produtor.

ERRADO

