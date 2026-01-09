Várias publicações que começaram a circular no Facebook antes do Natal alegam que o líder da Comunidade do Bangladesh em Lisboa disse não querer celebrações de Natal em Lisboa, classificando a cidade como “uma zona de muçulmanos”. “Aqui é zona de muçulmanos, não queremos Natal nesta zona”, lê-se numa das publicações, citando uma alegada declaração de Rana Uddin a uma televisão.

“Não, a culpa não é apenas de quem profere a frase. Quem aparece a dizer que ‘aqui é zona de muçulmanos’ e que ‘não se quer o Natal’ é apenas o rosto visível de um problema muito mais profundo, que foi cultivado, incentivado e protegido durante décadas por opções políticas erradas, cobardes e ideologicamente enviesadas”, lê-se na extensa publicação, que defende que o Natal “é parte integrante da identidade cultural, histórica e civilizacional de Portugal”.

“Quem vem para Portugal tem todo o direito a viver a sua fé, mas não tem o direito de exigir que Portugal deixe de ser Portugal. A integração é um dever de quem chega, não uma obrigação de quem acolhe”, continua a publicação, criticando vários partidos representados na Assembleia da República, como o PS, o PSD, o BE e o PCP. “Quando alguém se sente confortável para dizer que uma zona ‘já não é portuguesa’, isso significa que o Estado falhou, a política falhou e a sociedade foi empurrada para a irrelevância”, conclui.

No entanto, tais declarações do líder da Comunidade do Bangladesh em Lisboa nunca foram proferidas, como o próprio Rana Uddin confirma ao Observador. “É falso, nunca disse isso. Vivo em Lisboa há 35 anos. Esta é uma zona portuguesa, é uma zona de fado, não é uma zona muçulmana”, diz o líder da comunidade do Bangladesh, garantindo que existe respeito e cordialidade entre as diferentes religiões. “Quando as igrejas fazem eventos de Natal, eu participo nos eventos. Temos uma amizade com todas as religiões”, salienta Rana Uddin, acusando os autores de publicações como esta de “quererem espalhar ódio contra os muçulmanos”.

Numa pesquisa no motor de pesquisa Google, não é possível encontrar qualquer artigo com as declarações que estas publicações atribuem a Rana Uddin. Para além disso, a foto partilhada juntamente com a publicação, que mostra a alegada declaração num rodapé televisivo, é fabricada — imitando o grafismo da CNN Portugal.

Conclusão

É falso que o líder da Comunidade do Bangladesh em Lisboa tenha dito não querer celebrações de Natal em Lisboa, classificando a cidade como “uma zona de muçulmanos”. O próprio Rana Uddin confirma que nunca proferiu tal declaração, que, aliás, não foi divulgada por nenhum órgão de comunicação social.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.