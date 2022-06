É falso que Lula da Silva tenha subido ao palco das festas de São João de Caruaru enquanto o público presente lhe chamava “ladrão”. A ideia que está a ser amplamente difundida das redes sociais resulta apenas da edição de um vídeo gravado no local. Foi tão fácil como substituir o áudio original pelos gritos de pessoas: “Ladrão, ladrão, ladrão.”

O vídeo partilhado agora no Facebook usa um vídeo originalmente partilhado no TikTok. E é através do vídeo original que é possível desmentir a informação falsa que agora tem sido partilhada no Facebook e no Twitter.

No vídeo, de cerca de 20 segundos, é possível ver nos segundos finais o autor do curto clip. Com um boné com a inscrição “Gil carteiro” é imediata a identificação do homem que tem um perfil no TikTok com mais de três mil seguidores e 26 mil ‘likes’.

E é nesse perfil que se encontra o vídeo original de Lula da Silva no palco das festas, com mais de 375 mil visualizações. No vídeo, fica claro que o som original é afinal a música da campanha de Alexandre Kalil, que foi presidente da câmara de Belo Horizonte.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A música foi lançada em maio e confirmou ainda antes de anunciada oficialmente a aliança entre o PSD de Kalil e o PT de Lula: “Eu sou de Minas Gerais, do coração do Brasil, quero quem vai fazer mais, eu vou colar no Kalil: Lula e Kalil. A esperança que surgiu: Lula e Kalil. Minas Gerais já aplaudiu: Lula e Kalil O sorriso dos mineiros já se abriu: Lula e Kalil.”

No TikTok de Gil Carteiro é possível encontrar várias referências a Lula da Silva, mas nenhuma pela negativa, já que é apoiante do ex-presidente brasileiro.

Fica assim claro que Lula da Silva não foi recebido com gritos de “ladrão, ladrão”, mas sim ao som da própria música de campanha de Alexandre Kalil, que corre à autarquia de Minas Gerais.

Conclusão

Não é verdade que Lula da Silva tenha subido ao palco das festas de São João de Caruaru para ser recebido com gritos de “ladrão”. O vídeo original foi manipulado, tendo o som registado no local sido substituído por outro. Ao invés de se ouvirem gritos que insultavam o ex-presidente brasileiro, no dia da festa ouviu-se apenas a música oficial da campanha de Alexandre Kalil, ex-autarca de Belo Horizonte que tenta agora conquistar a presidência de Minas Gerais.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.