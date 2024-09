São várias as publicações no Facebook que, recorrendo a artigos publicados online, alegam que a pugilista argelina Imane Khelif (protagonista nos Jogos Olímpicos de Paris) foi suspensa definitivamente pela Organização Internacional de Boxe (WBO) e perdeu as medalhas que conquistou durante a carreira. “‘Decisão tomada’. Imane Khelif recebe suspensão vitalícia depois de a WBO o declarar um homem, perde todas as medalhas e o prémio de US $ 25 milhões”, pode ler-se numa das publicações.

O nome de Imane Khelif ganhou destaque em todo o mundo depois do seu primeiro combate em Paris. Tudo começou quando a italiana Angela Carini abandonou o combate de boxe diante da argelina, na categoria de -66 kg, apenas 46 segundos depois do início, e depois de ter sido atingida por um soco da adversária. Depois da desistência, recusou-se a cumprimentar a adversária e disse querer “preservar a vida”, sugerindo que haveria uma desigualdade entre as duas atletas. Khelif foi depois acusada de ser uma atleta transgénero e até mesmo um homem por várias pessoas (inclusivamente por figuras públicas) — uma alegação sem fundamento.

A atleta argelina foi autorizada a participar nos Jogos Olímpicos pelo Comité Olímpico Internacional (COI), uma vez que a Associação Internacional de Boxe (IBA) discordava da participação da atleta. Há anos que a tensão entre a IBA e o COI vem em crescendo. O Comité Olímpico suspendeu aquela federação em 2019, por ter detetado problemas com as finanças e gestão do organismo e, em abril deste ano, a IBA ficou mesmo sem a gestão do boxe a nível mundial. Há agora uma nova entidade que administra o boxe a nível mundial, a Organização Internacional de Boxe, que, na polémica sobre a participação de Imane Khelif nos Jogos Olímpicos, se colocou ao lado do Comité Olímpico, defendendo a participação da pugilista.

Mas terá a WBO agora suspendido definitivamente Imane Khelif e retirado à atleta as medalhas ganhas ao longo da carreira? As publicações que fazem estas alegações baseiam-se em artigos publicados em sites de credibilidade duvidosa. Um deles é um portal de notícias desportivas (designado Sports News Blog) e outro é um site sobre casamentos (o VietWedding). No entanto, nenhum dos artigos apresenta provas quanto à alegada suspensão de Khelif. Para além disso, não há nenhuma comunicação no site da WBO a dar conta da suspensão da atleta nem artigos em órgãos de comunicação credíveis a noticiar essa suspensão.

Conclusão

Não há quaisquer dados que sustentem a alegação de que Imane Khelif foi suspensa, de forma definitiva, dos ringues de boxe. A informação tem origem em sites não especializados e não existe qualquer comunicação da entidade que gere aquele desporto a nível mundial (a Organização Internacional de Boxe) sobre um suposto afastamento da atleta.

