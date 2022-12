Uma publicação no Facebook, de 2 de dezembro, alega que a Suíça pode ser o primeiro país a banir o uso de carros elétricos por causa da crise energética gerada pela guerra na Ucrânia. Seria, segundo o post, “o primeiro país a considerar banir o uso de veículos elétricos para prevenir o risco de falta de eletricidade”. Trata-se, no entanto, de uma interpretação abusiva de uma proposta do governo suíço para enfrentar as dificuldades deixadas por este conflito iniciado pelas tropas de Vladimir Putin. Ou seja, estamos perante uma publicação enganadora.

Se olharmos para o que foi publicado, não existe nenhuma garantia de que estamos perante informações verdadeiras. Nem que seja porque o autor não partilha, em lugar algum, qualquer link consultável para confirmar que estamos perante uma notícia real. Por outro lado, uma pesquisa pelo assunto em motores de busca como o Google permite constatar que foi gerada uma certa confusão sobre o tema. Há órgãos de comunicação social, como a revista Forbes ou a versão indiana do Times, que falaram numa alegada vontade do governo suíço “em banir carros elétricos”. Este último chega a citar outro jornal, o britânico The Telegraph, que garante que já foi desenhada uma proposta para banir o uso destes veículos. Ora, “desenhar uma proposta” é um cenário bem diferente de ter sido validada — e posta em prática — uma proposta para banir os automóveis elétricos em todo o país.

Vamos a mais factos. É verdade, sim, que surgiu um documento, disponível na internet, onde se fala de uma vontade política, por parte do governo suíço, com algumas recomendações para liderar com a recente crise energética que tem afetado, em especial, a Europa. Nesse “draft” (rascunho) de proposta percebe-se que existem três níveis de emergência e que só no terceiro poderemos encontrar alguma referência ao uso de carros elétricos. Esta proposta faz parte de uma estratégia do executivo suíço para enfrentar o próximo inverno de 2023.

Na página 6 do documento em questão, é possível ver uma série de recomendações que vão desde a redução do uso de congeladores, a regulação da temperatura dos quartos, redução do uso de aparelhos de lazer (saunas ou de hidromassagem) ou — e este é o ponto central deste fact check — o uso privado de carros elétricos deverá ser reduzido “ao estritamente necessário”. Ainda assim, o seu uso não é expressamente proibido em nenhuma das alíneas daquele documento. É importante referir também, tal como garantido por diferentes artigos sobre o assunto, que o que consta daquele texto ainda não foi votado nem se tornou (ainda, pelo menos) letra de lei.

Conclusão

De facto, alguns órgãos de comunicação social destacaram um documento do governo suíço onde se refere a intenção, caso seja necessário, de reduzir o uso de alguns aparelhos tecnológicos durante o inverno do próximo ano. Tudo devido à crise energética gerada pelo conflito iniciado pelas tropas de Vladimir Putin em solo ucraniano. Ainda assim, ao contrário do que é alegado pela publicação original de Facebook, naquele documento não existe nenhuma intenção de banir o uso de automóveis elétricos na Suíça.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

