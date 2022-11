Um artigo que está a ser partilhado nas redes sociais anuncia uma “reportagem especial” que conta que a Tesla lançou uma nova plataforma “que visa ajudar famílias a enriquecer” — a BTC iFex 360. O texto parece ter sido publicado na edição online do Jornal de Notícias (JN), mas o endereço URL é do domínio shadowlightphoto.com. Para além de imitar o design da página de internet do JN, esta alegada notícia é também acompanhada dos logótipos da revista Sábado, do Observador e do Diário da República Eletrónico (DRE).

O texto explica como a Tesla decidiu lançar um projeto para ajudar famílias tendo em conta a “crise financeira em todo o mundo”. Na coluna à direita dá conta dos lucros que os leitores tiveram ao utilizar a plataforma alegadamente criada pela empresa, que variam entre os 5 mil euros e os 57 mil euros. A alegada notícia tem também uma “entrevista exclusiva” com o fundador da Tesla, Elon Musk, que fala em ganhos fáceis com o investimento em criptomoedas.

No final do texto é explicado passo-a-passo como os utilizadores podem utilizar a plataforma BTC iFex 360 para investir em criptomoedas e ganhar dinheiro e é apresentado um formulário onde deve ser registado o primeiro e último nome e um endereço de e-mail.

Ao abrir o link que tem sido partilhado pelas redes sociais são várias as indicações que estamos a ler uma notícia falsa que se está a tentar fazer passar por um artigo fidedigno do Jornal de Notícias.

O endereço não corresponde ao domínio jn.pt, mas sim a shadowlightphoto.com. Através do site Wayback Machine, onde é possível consultar o arquivo da internet, conseguimos perceber que em abril de 2003 este endereço URL pertencia a um website de fotografia.

A utilização dos logótipos da Sábado, Observador e DRE mostra uma tentativa de credibilizar esta alegada notícia. No entanto, uma pesquisa ao arquivo do JN, Observador, Sábado e DRE mostra que não há resultados que mencionem a BTC iFex 360 — a alegada plataforma criada pela Tesla para enriquecer famílias. Além disso, todas as hiperligações apresentadas no artigo (incluindo a caixa de comentários) vão dar ao final da página em questão — o formulário para começar o registo e investir na plataforma.

Conclusão

O artigo em análise apela a que os leitores cedam dados pessoais ao registar-se numa plataforma para ganhar dinheiro através do investimento em bitcoin. A alegada notícia é publicada numa página que imita a página da edição online do JN e dá a entender que o texto já foi publicado noutros meios de comunicação fidedignos, mas não é possível encontrar essa notícia nos jornais citados. Há várias características da página que mostram que estamos perante uma notícia falsa — entre elas, o facto de o endereço URL pertencer a um domínio que foi registado em abril de 2003 como um site de fotografia.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.