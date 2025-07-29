A presença do Presidente dos Estados Unidos da América na cerimónia de entrega de prémios do Mundial de Clubes ficou viral nas redes sociais depois de circularem imagens de Donald Trump a colocar uma medalha de ouro no bolso, durante a cerimónia no Estádio Metlife, em Nova Jérsia.

Os vídeos a circular, que surgem acompanhados de indignação de muitos internautas, são versões editadas do momento em que o líder da Casa Branca recebe uma medalha das mãos do presidente da FIFA, Gianni Infantino. A interação inteira pode ser encontrada em vários meios de comunicação social, tal como o jornal espanhol Diario AS.

Não é claro o que aconteceu no vídeo acima. É percetível que há uma troca de palavras, mas nem a Casa Branca nem a FIFA esclarecem se se tratava, de facto, de uma oferta para Donald Trump.

Não é claro que todos os jogadores do Chelsea que participaram no Mundial de Clubes já tenham recebido a medalha do campeonato. Nas redes sociais há quem diga que Noni Madueke não recebeu a medalha por não estar presente na cerimónia, mas não há, no entanto, qualquer notícia fidedigna que o indique.

Os jogadores presentes na final ganha pelo clube inglês contra o Paris Saint-Germain receberam a medalha de ouro das mãos do Presidente dos EUA durante a entrega de prémios. É possível ver esse momento no vídeo abaixo, publicado pela revista americana Forbes.

Conclusão

O Presidente dos EUA pôs uma medalha no bolso, mas não há qualquer evidência que Donald Trump tenha roubado uma medalha de ouro do Mundial de Clubes sem o conhecimento da FIFA, ou que algum jogador tenha ficado sem a medalha. No vídeo completo da cerimónia de entrega de prémios é possível ver Gianni Infantino a entregar a medalha ao Presidente dos EUA. Nem a FIFA nem a Casa Branca respondem a pedidos de esclarecimento sobre o tema.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.