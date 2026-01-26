Os protestos no Irão motivaram várias publicações nas redes sociais, apesar de o regime iraniano ter cortado o acesso à internet. O país entrou num blackout informativo e muitas imagens e vídeos dos manifestantes, assim como provas da repressão promovida pelas forças de segurança, acabaram por nunca ser difundidos.

Houve, no entanto, algumas exceções: certos vídeos e fotografias foram divulgados nos órgãos de comunicação sociais internacionais. Em concreto, nas redes sociais, várias publicações partilham um vídeo em alegam que “bravos patriotas no Irão tomaram o controlo de um quartel-general da Guarda Revolucionária Islâmica e arriaram a bandeira da república”.

O vídeo em questão mostra um edifício com uma bandeira. Há várias pessoas nas ruas, mas não são visíveis graças a uma nuvem de fumo. Ainda assim, consegue ver-se alguém a retirar a bandeira desse edifício. Na teoria, isso poderia ter acontecido no Irão — em vários pontos do país envergou-se a bandeira da monarquia, que é diferente da República Islâmica.

No entanto, em relação a este vídeo, não houve qualquer órgão de comunicação social ou fonte credível que o partilhasse. Não existe qualquer sustentação que suporte a tese de que teriam sido “bravos patriotas” iranianos a fazê-lo durante esta vaga de protestos.

Mais: este vídeo já está a circular nas redes sociais desde setembro de 2025 — o que deita já por terra as alegações de que retrataria a recente vaga de protestos no Irão.

Em vez disso, o vídeo em questão mostra manifestantes a retirar a bandeira do Partido Comunista do Nepal de um edifício. Vários jovens pertencentes à Geração Z (nascidos entre 1997 e 2012) saíram às ruas em protestos contra o governo nepalês entre 2024 e 2025.

⚠️THE FALL OF COMMUNISM IN NEPAL!? Nepalese protesters storm the Communist Party headquarters and tear down the Hammer and Sickle flag.#NepalGenZProtest pic.twitter.com/G07iivPJdb — Saikiran Kannan | 赛基兰坎南 (@saikirankannan) September 9, 2025

Os protestos no Nepal levaram mesmo à demissão de vários governantes, incluindo K. P. Sharma Oli, o antigo primeiro-ministro pertencente ao Partido Comunista nepalês — e o vídeo em questão retrata a revolta de muitos jovens contra aquela força partidária, acusada de corrupção e ostentação.

Conclusão

Não é verdade que o vídeo que está a ser difundido nas redes sociais mostre “bravos iranianos” a assumir “o controlo de um quartel-general da Guarda Revolucionária Islâmica” e a retirar a bandeira. O vídeo partilhado está a circular desde setembro de 2025 e mostra uma das muitas manifestações de jovens no Nepal este verão que causou a demissão de vários ministros.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.