As sugestões de que Tom Cruise mostrou apoio ao atual Presidente brasileiro e recandidato ao cargo, Jair Bolsonaro, começaram a circular nas redes sociais. Em causa está um vídeo em que o ator norte-americano surge ao lado de vários pilotos brasileiros, onde segura um emblema com as cores do país e onde se lê “Brasil”.

O momento foi publicado no Twitter da Força Aérea Brasileira, dia 18 de julho, e mostra Tom Cruise, também piloto de aviões, na Royal International Air Tattoo (RIAT), feira de aviação realizada entre os dias 15 e 17 de julho, em Fairford, no Reino Unido. Por essa altura, o ator foi filmado ao lado de vários pilotos brasileiros e posou com um emblema do Brasil.

Porém, nesse vídeo não existe nenhum indício de que Tom Cruise seja apoiante de Jair Bolsonaro, sendo que apenas se veem cumprimentos, selfies e um pedido: uma das pessoas presentes nas imagens pede ao ator que diga “olá, Brasil” e Tom Cruise diz de imediato (e não se ouve mais nada no seguimento). No final, sobra uma fotografia com o tal emblema do país, mas sem qualquer referência a Jair Bolsonaro.

Na descrição da publicação original também não existe qualquer menção sobre o chefe de Estado do Brasil: “E se de repente, você encontrasse com uma lenda do cinema, o Top Gun – Maverick? Foi o que aconteceu durante a RIAT 2022, uma das maiores feiras de aviação do mundo. A FAB esteve presente no evento e o ator Tom Cruise, que também é piloto de avião, mandou um olá para o Brasil!”

À AFP, o porta-voz da Força Aérea Brasileira garantiu que a interação de Tom Cruise com os pilotos brasileiros se limitou às imagens que foram publicadas e que não houve referências à política brasileira ou ao Presidente brasileiro. Além de as imagens nada revelarem, nas redes sociais de Tom Cruise também não existe qualquer gesto de apoio a Jair Bolsonaro.

Conclusão

Não é verdade que o vídeo de Tom Cruise com pilotos brasileiros que está a circular nas redes sociais demonstre algum gesto de apoio do ator norte-americano ao Presidente brasileiro. Além de um cumprimento ao Brasil, o ator apenas posa com um emblema do país, em nada referente a Jair Bolsonaro. Também a Força Aérea Brasileira, que publicou o vídeo original, nega a existência de uma conversa política ou favorável a Bolsonaro.

