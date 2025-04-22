Montenegro evita comentar possibilidade de PS deixar cair comissão de inquérito

O presidente do PSD, Luís Montenegro, recusou comentar esta terça-feira as declarações do líder do PS, que admitiu deixar cair uma comissão parlamentar de inquérito à Spinumviva, vincando estar concentrado em dar respostas aos “reais problemas” dos portugueses.

“Eu não ouvi [as declarações de Pedro Nuno Santos], mas estou concentrado, desde o início desta pré-campanha, deste processo eleitoral, em continuar a dar às portuguesas e aos portugueses respostas aos seus reais problemas que sentem todos os dias e que querem ver ultrapassados”, disse Montenegro.

“Portanto, é nisso que me vou continuar a concentrar”, reforçou.

Luís Montenegro falava aos jornalistas no Funchal, antes de discursar na apresentação dos candidatos da coligação PSD/CDS-PP pelo círculo da Madeira às eleições legislativas de 18 de maio, que decorreu no Mercado dos Lavradores.