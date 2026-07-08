A FIFA anunciou na terça-feira que lançou uma investigação contra declarações alegadamente de teor racista contra o influencer norte-americano IShowSpeed, durante o jogo Argentina-Cabo Verde.

“A FIFA foi notificada sobre um incidente que envolveu uma adepta e IShowSpeed no Miami Stadium, durante o jogo Argentina-Cabo Verde a 3 de julho de 2026, e imediatamente lançou uma investigação”, anunciou a organização, numa publicação feita no X, tendo condenado o “racismo, ódio e todas as formas de discriminação”.

O incidente ocorreu quando o influencer IShowSpeed, que tem mais de 57 milhões de subscritores no Youtube, estava a fazer uma transmissão em direto do jogo na plataforma, envergando uma camisola de Cabo Verde. Uma adepta argentina entrou em confrontos verbais com o influencer, e terá proferido insultos racistas, além de ter dito a IShowSpeed para “ir para casa”. O influencer é norte-americano.

Argentinian fan shouts "N****, go home!" at iShowSpeed during the World Cup match in Miami pic.twitter.com/Xcnh7LbWVV — Vidol (@imVidol) July 4, 2026

No entanto, na terça-feira, durante o jogo da Argentina contra o Egito, vencido pelos alvicelestes, teve lugar outro episódio do género, com adeptos argentinos a chamarem o influencer de “macaco”.

Este é o segundo incidente ligado a acusações de racismo deste Mundial, após o Ministério Público de Paris ter aberto uma investigação devido às declarações da senadora paraguaia Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé, em que afirmava que o capitão da seleção francesa era um “camaronês colonizado, a armar-se em francês” e que “em vez de leite materno mamava cocos”.