Trump diz que chamada com Putin não trouxe "quaisquer progressos"

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas num ataque russo ao porto de Odesa, no sul da Ucrânia, durante a noite, informaram as autoridades ucranianas esta manhã, reporta o The Independent.

Um edifício residencial de vários andares e outras infra-estruturas civis foram danificados, disse o governador regional Oleh Kiper. O ataque destruiu completamente seis apartamentos e outros 36 ficaram parcialmente danificados, disse ainda.

Entre os feridos estão um rapaz de sete anos e uma rapariga de nove. “As crianças, que foram intoxicadas com produtos de combustão, foram hospitalizadas”, disse Kiper. Os outros três feridos, todos adultos, receberam assistência médica no local.

A dimensão total do ataque não é ainda conhecida.

O Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia publicou na sua página do Facebook fotografias que mostram equipas de salvamento a transportar crianças no escuro para fora de um edifício de apartamentos de vários andares em chamas e bombeiros a combater o incêndio. O serviço afirmou que 50 pessoas foram evacuadas do edifício. O incêndio foi extinto entretanto.