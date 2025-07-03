Momentos-chave
- Trump diz que chamada com Putin não trouxe "quaisquer progressos"
- Berlim pede a Pequim para convencer a Rússia a voltar às negociações
- Drone russo foi abatido em Kiev
- Quase uma hora de conversa depois, Putin "não recua nos objetivos" militares e Trump pede "fim rápido" das hostilidades na Ucrânia
- "Não sei se têm muitos assuntos em comum para conversar". Zelensky reage a conversa entre Putin e Trump
- Kremlin confirma que conversa entre Putin e Trump já está em curso
- Putin e Trump deverão falar dentro de momentos
- Trump e Zelensky discutem entrega de armas dos EUA a Kiev esta sexta-feira
- Zelensky chega à Dinamarca para participar na tomada de posse da nova Presidência rotativa do Conselho da UE
- Dinamarca quer fundos de coesão reformados e avanços no alargamento da União Europeia
- Estados Unidos e Ucrânia preparam chamada telefónica entre Trump e Zelensky após a suspensão do envio de armas norte-americanas a Kiev
- Vice-chefe da Marinha russa morre em ataque ucraniano em Kursk
- Itália diz que Rússia pode representar uma ameaça militar para o território da NATO até 2023
- Pelo menos três mortos e 34 feridos em ataques russos nas últimas 24 horas
- Drones atingem fábrica de armas russa em Lipetsk, diz governador local
- Duas crianças intoxicadas e cinco feridos no ataque aéreo russo a Odesa
Histórico de atualizações
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Vamos encerrar por aqui este artigo liveblog, que seguiu a atualidade relacionada com a guerra na Ucrânia ao longo do dia de ontem, quinta-feira.
Zelensky depois de conversa por telefone com Trump “muito bem informado”: “Concordámos em trabalhar para aumentar a defesa aérea”
Continue, por favor, a acompanhar-nos nesta nova ligação. Muito obrigado!
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O que aconteceu até agora
- Donald Trump conversou com Vladimir Putin, mas não houve progressos significativos em direção a um cessar-fogo na Ucrânia. Trump expressou desapontamento com a falta de avanços, enquanto Putin reiterou que a Rússia não recuaria nos seus objetivos militares relativamente ao conflito ucraniano. O diálogo futuro é visto como essencial, ainda que não se tenha discutido o envio de armas dos Estados Unidos para a Ucrânia.
- O governo alemão pediu à China que use a sua influência para levar a Rússia de volta à mesa das negociações e declarou um cessar-fogo na Ucrânia. Berlim ofereceu-se para explorar todas as possibilidades diplomáticas para pôr fim ao conflito, ainda que grande parte da conversa com a China tenha sido centrada na guerra em curso.
- Ursula von der Leyen, líder da Comissão Europeia, defendeu a imposição de um 18º pacote de sanções contra a Rússia, destinado a afetar negativamente a economia militar russa. A União Europeia comprometeu-se a fornecer dois milhões de projéteis à Ucrânia até ao final do ano, financiados com ativos russos congelados.
- Vários ataques foram registados, incluindo o abate de um drone russo em Kiev e ataques com drones em instalações militares na Rússia. Adicionalmente, ataques russos nas cidades ucranianas de Odesa e Donetsk resultaram em mortes e feridos, sublinhando a contínua intensidade do conflito na região.
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 7.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui e o sexto aqui]
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Trump diz que chamada com Putin não trouxe "quaisquer progressos"
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a chamada que teve com o homólogo russo, Vladimir Putin, não trouxe nenhum avanço em direção a um cessar-fogo na Ucrânia, acrescentando que “não estava feliz” com a situação.
“Não, não houve quaisquer progressos com ele de todo”, disse Trump aos jornalistas, que lhe perguntou sobre o assunto.
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Berlim pede a Pequim para convencer a Rússia a voltar às negociações
O ministro alemão das Relações Exteriores pediu hoje ao seu homólogo chinês, Wang Yi, e ao governo de Pequim para que usem a sua influência para convencer a Rússia a regressar às negociações e declarar um cessar-fogo na Ucrânia.
“Pedi a ele e ao governo chinês que usem a sua influência para trazer a Rússia para a mesa das negociações”, afirmou Johann Wadephul numa conferência de imprensa, após a reunião com Wang, na capital alemã.
“De nossa parte, usaremos as nossas possibilidades”, acrescentou, explicando que na reunião com o ministro das Relações Exteriores da China, a guerra Rússia e Ucrânia ocupou grande parte da conversa bilateral.
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Drone russo foi abatido em Kiev
Um drone russo foi abatido na capital ucraniana de Kiev, informa o chefe da região militar de Kiev, Timur Tkachenko, na rede social Telegram.
“O abate do drone inimigo foi confirmado. Os destroços foram encontrados numa área aberta no distrito de Solomianskyi”, lê-se na publicação.
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Quase uma hora de conversa depois, Putin "não recua nos objetivos" militares e Trump pede "fim rápido" das hostilidades na Ucrânia
Ao fim de quase uma hora de conversa entre Donald Trump e Vladimir Putin, o Kremlin avançou com um “briefing” do telefonema. De acordo com a agência TASS, que cita o antigo embaixador russo aos EUA Yuri Ushakov, o Presidente da Rússia terá dito ao seu homólogo norte-americano que Moscovo “não recuaria nos seus objetivos de resolver as causas que justificaram o conflito na Ucrânia”, enquanto Trump continuou a apelar a um “fim rápido” das hostilidades na Ucrânia.
Segundo o conselheiro do Kremlin, a Rússia mantém que o diálogo para se chegar a um acordo de paz deve ser entre Moscovo e Kiev. A TASS avança também que não foi discutido o envio de armas dos EUA para a Ucrânia.
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Von der Leyen quer mais sanções contra a Rússia para "pressionar" Putin até à mesa de negociações
“Todos sabemos que Putin não quer a paz”, afirmou Ursula von der Leyen esta tarde, à margem da cerimónia de começo da presidência dinamarquesa do Conselho da União Europeia. “Temos de o pressionar para vir à mesa de negociações”, continua a presidente da Comissão Europeia, admitindo que o 18º pacote de sanções europeias deverá “atingir o coração da economia militar da Rússia”.
Em Aarhus, Von der Leyen reforçou o compromisso da UE em entregar dois milhões de projéteis para a Ucrânia até ao final do ano, recordando que já foram investidos 2,1 mil milhões de euros para fortalecer a defesa ucraniana, utilizando os ativos russos congelados — “A Rússia é que está a pagar pelas armas que a Ucrânia usa”.
A presidente da Comissão Europeia adianta ainda estar a “preparar” o processo de adesão da Ucrânia à UE, cita a agência ucraniana Interfax.
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"Não sei se têm muitos assuntos em comum para conversar". Zelensky reage a conversa entre Putin e Trump
Confirmada a conversa entre Vladimir Putin e Donald Trump, o Presidente da Ucrânia, em conferência de imprensa na Dinamarca, admite que não sabe que “temas” é que vão ser abordados entre os dois líderes, referindo que são “pessoas muito diferentes”. “Não sei se têm muitos assuntos em comum para conversar”, acrescenta Volodymyr Zelensky, citado pelo The Guardian.
Ainda assim, Zelensky admite que Putin “é a única pessoa capaz de tomar decisões” na Rússia, e que qualquer acordo de paz requer um “encontro de líderes”. Desta forma, o Chefe de Estado ucraniano reitera o seu apoio pelos esforços diplomáticos promovidos por Trump, agradecendo o apoio do seu homólogo norte-americano.
Zelensky diz, também, que antecipa conversar com Donald Trump ainda esta semana — “amanhã ou nos próximos dias” —, sublinhando que o apoio dos EUA é “crucial” para a sobrevivência da Ucrânia neste conflito que dura há mais de três anos.
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Kremlin confirma que conversa entre Putin e Trump já está em curso
Vladimir Putin e Donald Trump já estão a conversar ao telefone, confirma o porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov, citado pela agência estatal russa TASS.
O Presidente dos Estados Unidos da América anunciou que a conversa tinha hora marcada para as 15h (em Portugal Continental), e a confirmação surge uma hora depois. O Kremlin avança também que planeia fazer um “briefing” à imprensa quando esta terminar.
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Putin e Trump deverão falar dentro de momentos
Donald Trump vai falar com o presidente russo ainda hoje, disse o presidente dos EUA, reporta o The Independent.
“Falarei com o Presidente Putin da Rússia às 10h da manhã (15h em Lisboa). Obrigado!”, disse. A última vez que ambos falaram foi a 14 de junho, numa chamada que incidiu sobretudo sobre o Irão.
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Trump e Zelensky discutem entrega de armas dos EUA a Kiev esta sexta-feira
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deverão discutir sobre a entrega de armas dos EUA a Kiev numa chamada esta sexta-feira, reporta o Financial Times.
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Zelensky chega à Dinamarca para participar na tomada de posse da nova Presidência rotativa do Conselho da UE
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou à Dinamarca esta quinta-feira para participar na tomada de posse da nova Presidência do Conselho da União Europeia.
A cerimónia irá contar também com a presença do casal real dinamarquês, membros do governo local e diversas figuras políticas de destaque da União Europeia.
A Dinamarca assumiu a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, tendo como principal prioridade a segurança do continente e a aceleração das despesas militares no âmbito da NATO.
????????????????President Zelensky has arrived in Denmark, where today the ceremony for the country's Presidency of the EU Council will take place pic.twitter.com/BFxPdxUFGU
— NEXTA (@nexta_tv) July 3, 2025
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Dinamarca quer fundos de coesão reformados e avanços no alargamento da União Europeia
Ministra dos Assuntos Europeus da Dinamarca quer discussões para reformar os fundos de coesão no âmbito do novo orçamento, afirmando que o orçamento e os fundos de coesão precisam de ser reformados.
Dinamarca quer fundos de coesão reformados e avanços no alargamento da União Europeia
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Estados Unidos e Ucrânia preparam chamada telefónica entre Trump e Zelensky após a suspensão do envio de armas norte-americanas a Kiev
Os Estados Unidos e a Ucrânia estão a organizar uma chamada telefónica entre os dois líderes, Donald Trump e Volodymyr Zelensky, avança o jornal Politico.
Segundo a mesma fonte, a proposta de uma chamada entre os dois Presidentes surgiu na última terça-feira, após os relatos de que Washington suspendeu o envio de armas a Kiev.
De acordo com um diplomata europeu familiarizado com o tema, a Casa Branca garantiu que a ligação entre os líderes irá ocorrer em breve. Apesar da interrupção do envio de armas, fontes americanas afirmam que não se trata de uma pausa definitiva e que o apoio à defesa ucraniana continua a ser uma prioridade.
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Vice-chefe da Marinha russa morre em ataque ucraniano em Kursk
O vice-chefe da Marinha da Rússia, major-general Mikhail Gudkov, morreu na região de Kursk na sequência de um ataque ucraniano, informou o governador da região, Oleg Kozhemyako, citado pela Ria Novosti.
O major-general “morreu no cumprimento do seu dever de oficial, juntamente com os companheiros de armas. Expresso as minhas sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas de Mikhail Gudkov e todos os outros combatentes que morreram na região de Kursk. Glória eterna aos heróis”, escreveu Kozhemyako no Telegram.
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Itália diz que Rússia pode representar uma ameaça militar para o território da NATO até 2023
O ministro da Defesa italiano, Guido Crosetto, afirmou que a Rússia pode ter a capacidade de representar uma ameaça militar para o território da NATO dentro de cinco anos.
“Os aliados partilharam as preocupações sobre a crescente ameaça da Rússia”, disse, citado na Sky News. “Não há sinais de conversão da produção russa para fins civis, nem mesmo em caso de cessar-fogo”, afirmou.
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Pelo menos três mortos e 34 feridos em ataques russos nas últimas 24 horas
No último dia, pelo menos três pessoas morreram e 34 ficaram feridas na Ucrânia, vítimas de ataques de drones e mísseis russos, avançou o Kyiv Independent. As três vítimas mortais foram registadas na região de Donetsk.
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Drones atingem fábrica de armas russa em Lipetsk, diz governador local
Drones terão atingido uma fábrica em Lipetsk, na Rússia, que produz peças para drones e mísseis, esta madrugada. A notícia é avançada pelo Kyiv Independent, que cita como fonte o governador local, Igor Artamonov.
Também uma fábrica de energia na cidade de Yelets foi atacada durante a noite, com residentes a relatarem múltiplas explosões, de acordo com o canal de notícias russo Telegram Astra. Artamonov confirmou mais tarde que um ataque de drones causou também um incêndio perto das instalações.
Os funcionários das oficinas próximas foram evacuados, disse Artamonov. Não foram registadas vítimas.
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Duas crianças intoxicadas e cinco feridos no ataque aéreo russo a Odesa
Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas num ataque russo ao porto de Odesa, no sul da Ucrânia, durante a noite, informaram as autoridades ucranianas esta manhã, reporta o The Independent.
Um edifício residencial de vários andares e outras infra-estruturas civis foram danificados, disse o governador regional Oleh Kiper. O ataque destruiu completamente seis apartamentos e outros 36 ficaram parcialmente danificados, disse ainda.
Entre os feridos estão um rapaz de sete anos e uma rapariga de nove. “As crianças, que foram intoxicadas com produtos de combustão, foram hospitalizadas”, disse Kiper. Os outros três feridos, todos adultos, receberam assistência médica no local.
A dimensão total do ataque não é ainda conhecida.
O Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia publicou na sua página do Facebook fotografias que mostram equipas de salvamento a transportar crianças no escuro para fora de um edifício de apartamentos de vários andares em chamas e bombeiros a combater o incêndio. O serviço afirmou que 50 pessoas foram evacuadas do edifício. O incêndio foi extinto entretanto.
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Bom dia.
Bem-vindo ao liveblog do Observador em que atualizamos toda a informação sobre a guerra na Ucrânia.
Para recuperar os principais destaques noticiosos desta segunda-feira, confira o liveblog de ontem, agora arquivado.