Ucrânia está a trabalhar com a UE sobre um 20.º pacote de sanções contra a Rússia

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que Kiev estava a trabalhar com a União Europeia para lançar um 20.º pacote de sanções, estando já a apresentar as suas propostas.

No seu discurso diário, o líder aproveitou para notar que o impacto inicial das sanções dos EUA e da Ucrânia está a ser “tangível”.

“As exportações de petróleo são a base da arrogância da Rússia e, se as sanções forem mantidas e reforçadas, a Rússia sofrerá perdas significativas. Elas poderão chegar a pelo menos 43 mil milhões de euros no próximo ano, o que é um forte argumento para que a Rússia desenvolva um motivo para acabar com esta guerra. Continuaremos a criar mais argumentos como este”, continuou, dizendo que os contactos continuam com os EUA.

“Contamos com os principais países para manter esta linha de ação. Já vemos que haverá uma redução nas importações de petróleo russo pela Índia e pela China, e é importante garantir que não haja brechas nas sanções por meio de países terceiros”, sublinhou.