Momentos-chave
- O que se passou até agora
- Três mortos e seis feridos na sequência de uma ataque ucraniano a uma praia de Kursk
- Ministro ucraniano confirma afastamento de embaixadora nos EUA
- Trump garante que não sabe quem suspendeu o envio de armas norte-americanas a Kiev
- Zelensky quer intensificar diálogo com os Estados Unidos sobre a defesa aérea
- "Se querem saber a verdade, Putin diz-nos um monte de tretas", admite Trump
- Macron diz que "os europeus nunca vão abandonar a Ucrânia"
- Aldeia Dachne "aparenta ainda estar a ser disputada" por russos e ucranianos
- Ucrânia pede investigação a alegado uso de armas químicas pela Rússia
- Rei Carlos e Macron debatem apoio à Ucrânia
- Primeiro-ministro russo afirma que o país triplicou a produção de drones
- O Kremlin diz-se "chocado" com a morte de Starovoit
- Trump terá prometido 10 mísseis Patriot à Ucrânia e pedido à Alemanha para vender uma das suas peças de artilharia
- Ucrânia quer mais detalhes sobre retoma das entregas de armamento americano após o Pentágono as ter cancelado
- Três homens acusados de ataques a empresas ligadas à Ucrânia em Londres
- Vice-primeira-ministra ucraniana diz que UE vai atingir consenso para novas sanções à Rússia esta semana
- Embaixadora ucraniana nos EUA deverá mesmo ser afastada, avança o Kyiv Independent
- Peskov diz que entrega de armas dos EUA à Ucrânia prolonga a guerra
- Peskov diz que sanções dos EUA à Rússia são "ilegais"
- Ucrânia pede que Rússia seja investigada por alegado uso de armas químicas
- Enviado de Trump para a Ucrânia vai comparecer na conferência de Roma destinada a apoiar Kiev
- Pelo menos nove pessoas morreram e 81 ficaram feridas após ataques russos desta segunda-feira
- Ministro francês diz que a UE vai coordenar-se com os EUA para "as sanções mais duras dos últimos três anos" sobre a Rússia
- Trump terá ligado a Zelensky para dizer que não foi ele a parar o envio de armas para a Ucrânia
- Trump diz que vai enviar mais “armas defensivas” para a Ucrânia
Histórico de atualizações
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O que se passou até agora
- O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu enviar mais armamento defensivo para a Ucrânia, após uma suspensão prévia devido a preocupações com as reservas dos EUA. Esta mudança de estratégia surge pela falta de progresso nas negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia. A suspensão anterior foi uma medida unilateral do secretário de Defesa, Pete Hegseth, sem autorização direta de Trump.
- Trump manifestou frustração com Vladimir Putin, afirmando que o líder russo muitas vezes fornece informações falsas. O Presidente norte-americano indicou que enquanto Putin é amigável nas interações pessoais, as suas palavras frequentemente não têm sentido real. Esta observação veio em meio a discussões sobre as tensões entre os Estados Unidos e a Rússia.
- O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia confirmou que a embaixadora do país nos Estados Unidos, Oksana Markarova, será substituída como parte de um plano mais amplo de rotações diplomáticas que envolve embaixadores nos países do G7 e do G20. O objetivo é reforçar as relações, nomeadamente com os Estados Unidos.
- Emmanuel Macron, Presidente de França, reafirmou o compromisso europeu com o apoio à Ucrânia através da “coalition of the willing”, destacando a determinação de não abandonar o país em meio ao conflito com a Rússia. A ênfase recai na segurança europeia e na busca de uma paz robusta e sustentável no território ucraniano.
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 8.º e último episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui, o sexto aqui e o sétimo aqui]
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Fica por aqui a cobertura da guerra na Ucrânia desta terça-feira. Esperamos que se junte a nós neste novo liveblog em que serão publicadas todas as novas atualizações sobre o conflito.
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Três mortos e seis feridos na sequência de uma ataque ucraniano a uma praia de Kursk
As forças ucranianas levaram a cabo um ataque a uma praia da cidade de Kursk. Há registo de, pelo menos, três mortos e seis feridos.
A informação foi avançada pelo governador local, Alexander Khinshtein, citado pela agência estatal TASS.
A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, comentou este ataque, referindo que “os fornecedores de armas para a Ucrânia devem perceber que elas são usadas para matar crianças”.
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Ministro ucraniano confirma afastamento de embaixadora nos EUA
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sybiha, confirmou que Oksana Markarova, embaixadora do país nos Estados Unidos, vai ser afastada. Mas não é a única. Volodymyr Zelensky pretende substituir os embaixadores nos países do G7 e do G20.
“Ela [Oksana Markarova] é extremamente eficaz e carismática, mas todos os diplomatas têm um ciclo de rotação. Confirmo-vos que a visão do Presidente da Ucrânia é fazer uma rotação em todos os países do G7 e do G20. Isto é, em primeiro lugar, para reforçar estes países, em particular a via dos EUA”, disse Andrii Sybiha a uma rádio ucraniana, segundo o Pravda.
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Trump garante que não sabe quem suspendeu o envio de armas norte-americanas a Kiev
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu esta terça-feira, que não sabe quem deu ordem para interromper o envio das armas norte-americanas a Kiev, escreve o Ukrainska Pravda.
Durante uma conferência de imprensa e questionado sobre quem ordenou a suspensão das armas para a Ucrânia na semana passada, Trump respondeu a um jornalista: “Não sei. Por que não me conta?”
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Zelensky quer intensificar diálogo com os Estados Unidos sobre a defesa aérea
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou esta terça-feira que quer “intensificar” as discussões com Washington sobre a defesa antiaérea.
“Hoje, encarreguei o ministro da Defesa da Ucrânia e o chefe do Estado-Maior de intensificar todos os contactos com a parte americana”, declarou Zelensky, citado pelo Le Monde.
“Agora temos as declarações e as decisões políticas necessárias que devem ser implementadas o mais rapidamente possível para proteger a nossa população e as nossas posições. Isto diz respeito, em primeiro lugar, à defesa aérea”, acrescentou.
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"Se querem saber a verdade, Putin diz-nos um monte de tretas", admite Trump
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a demonstrar-se frustrado com o homólogo russo, Vladimir Putin, falando aos jornalistas na reunião do governo citada pelo New York Times.
“Se querem saber a verdade, Putin diz-nos um monte de tretas”, afirmou Trump.
“Ele é sempre muito simpático connosco, mas acaba por não ter qualquer significado”, acrescentou.
Trump: "We get a lot of bullshit thrown at us by Putin, if you want to know the truth. He's very nice all the time but it turns out to be meaningless." pic.twitter.com/iHnwUVjVlY
— Aaron Rupar (@atrupar) July 8, 2025
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Macron diz que "os europeus nunca vão abandonar a Ucrânia"
Emmanuel Macron disse hoje que a “coalition of the willing“, que formou em fevereiro com o apoio do Reino Unido para apoiar a Ucrânia, é “um sinal que os europeus nunca vão abandonar o país”, citou-o o The Guardian. “Nunca vamos aceitar a teoria da lei do mais forte”, continuou o Presidente francês.
Reforça que “a segurança e os princípios” europeus também estão em jogo na Ucrânia e que a Europa vai lutar “até ao último minuto” para construir uma paz “robusta e sustentável”.
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Aldeia Dachne "aparenta ainda estar a ser disputada" por russos e ucranianos
A vila de Dachne, na região de Dnipropetrovsk, que a Rússia disse ter tomado na segunda-feira, “aparenta ainda estar a ser disputada”, avança o Kyiv Independent, citando a Black Bird Group, organização finlandesa que analisa guerras com base em informações de livre acesso.
Viktor Tregubov, porta-voz do Grupo Operacional-Estratégico de Tropas “Khortytsia”, disse que a vila está sob controlo ucraniano desde a manhã desta terça-feira, com a 37ª. Brigada de Fuzileiros a manter o controlo “firme” de Dachne.
Contudo, o mesmo responsável, disse ao Kyiv Independent que soldados russos continuam a tentar ganhar terreno nos arredores da vila, sobretudo através de ataques rápidos ao longo das ruas com equipamento ligeiro, como motociclos.
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Ucrânia pede investigação a alegado uso de armas químicas pela Rússia
A Ucrânia pediu hoje uma investigação ao uso de armas químicas pela Rússia. A Reuters noticiou que este pedido foi feito com base em informação recolhida pelos serviços de informação holandeses e alemães.
Em resposta, o líder da Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPCW, sigla inglesa) em Haia, Fernando Arias, disse ao Conselho Executivo da agência que vai haver mais monitorização do conflito entre a Ucrânia e a Rússia.
Aconselhou ainda a que a Ucrânia discuta a sua proposta com os estados-membro da OPCW, pois é possível que seja necessário o apoio da maioria para conduzir a investigação.
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Rei Carlos e Macron debatem apoio à Ucrânia
Na primeira visita oficial europeia ao Reino Unido desde o Brexit, o Presidente francês encontra-se hoje com o Rei Carlos III para discutir, entre outros temas, a ajuda à Ucrânia e a “coalition of the willing”.
Nesse sentido, a CNN avança que espera-se que visitem uma base militar perto de Londres, onde vão participar num encontro deste grupo “informal” para debater o conflito e possíveis apoios.
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Primeiro-ministro russo afirma que o país triplicou a produção de drones
A Rússia triplicou a produção de drones, numa altura em que este tipo de tecnologia é amplamente utilizado na guerra na Ucrânia, afirmou hoje o primeiro-ministro russo.
“A produção deste tipo de equipamento já ultrapassou três vezes os volumes planeados”, disse Mikhail Mishustin, num discurso na feira industrial Innoprom 2025, em Ecaterimburgo, capital do distrito Federal dos Urais, sem mencionar números.
O responsável declarou que estes números foram alcançados “graças ao apoio oferecido pelo Estado às empresas que estão agora a criar novos modelos, incluindo civis”.
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O Kremlin diz-se "chocado" com a morte de Starovoit
O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse esta terça-feira que a morte de Starovoit, antigo ministro dos Transportes, chocou o governo russo.
Peskov adiantou ainda que o Presidente, Vladimir Putin, foi “imediatamente informado” da morte, tendo optado por não comentar devido à investigação em curso.
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Trump terá prometido 10 mísseis Patriot à Ucrânia e pedido à Alemanha para vender uma das suas peças de artilharia
O Kyiv Independent avançou que Donald Trump terá prometido o envio de 10 mísseis Patriot para a Ucrânia — um número mais pequeno do que tinha sido dito previamente.
O Presidente norte-americano pediu também à Alemanha para vender à Ucrânia uma das suas peças de artilharia capazes de lançar estes mísseis, cujo custo seria dividido entre os seus aliados europeus e os Estados Unidos.
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Ucrânia quer mais detalhes sobre retoma das entregas de armamento americano após o Pentágono as ter cancelado
A Ucrânia quer clarificar detalhes quanto à mudança de posição dos Estados Unidos da América, que retomou as entregas dias após terem sido canceladas pelo Pentágono, noticia o The Guardian. Kiev reitera que precisa de “previsibilidade” nas entregas de equipamento.
O Ministério da Defesa ucraniano disse que não recebeu nenhuma comunicação oficial da retoma, algo “criticamente importante” para o país manter “estabilidade, continuidade e previsibilidade” na provisão de armas, em especial sistemas de defesa aérea.
Contudo, o comunicado adiciona que os ucranianos estão “gratos” aos Estados Unidos pelo seu apoio e que apreciam os seus esforços para atingir uma “paz genuína”.
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Três homens acusados de ataques a empresas ligadas à Ucrânia em Londres
A Reuters avançou que três homens foram acusados de atentados, que as autoridades britânicas dizem ter sido orquestrados pelo Grupo Wagner, contra empresas ligadas à Ucrânia, em Londres.
Os fogos numa zona industrial afetaram duas unidades industriais, inclusive uma que pertencia a uma companhia que entregava pacotes de ajuda à Ucrânia, entre os quais equipamento de satélites da Starlink.
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Vice-primeira-ministra ucraniana diz que UE vai atingir consenso para novas sanções à Rússia esta semana
A vice-primeira-ministra ucraniana, Olha Stefanishyna, afirmou esta terça-feira que os estados-membros da União Europeia vão chegar a um acordo para um novo pacote de sanções europeias à Rússia esta semana.
Em declarações ao canal ucraniano ICTV, citadas pelo Kyiv Independent, a vice-primeira-ministra diz ter “informações” que os “países europeus vão chegar a um acordo esta semana para um 18.º pacote de sanções”, conseguindo convencer a Eslováquia e a Hungria, que se têm oposto e bloqueado novos acordos.
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Embaixadora ucraniana nos EUA deverá mesmo ser afastada, avança o Kyiv Independent
A embaixadora da Ucrânia em Washington D.C., Oksana Markarova, deverá mesmo ser dispensada, contou ao Kyiv Independent uma fonte no gabinete do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
A ideia de dispensar Markarova já tinha sido abordada por Zelensky na chamada que teve com Donald Trump na semana passada, noticiou a agência Bloomberg esta segunda-feira.
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Número de mortos no ataque russo a Kiev do dia 4 de julho sobe para três
O número de mortos no ataque russo a Kiev subiu para três vítimas, avança o Ukrinform, citando o chefe militar da capital ucraniana, Tymur Tkachenko.
No Telegram, o responsável diz que “um dos feridos morreu no hospital” e que “o staff médico lutou pela sua vida até à morte”.
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Peskov diz que entrega de armas dos EUA à Ucrânia prolonga a guerra
O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, comentou na conferência de imprensa diária sobre as notícias do Pentágono sobre o fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia, afirmando que “é óbvio que estas ações não se coadunam provavelmente com as tentativas de promover uma resolução pacífica”.
“Quanto ao tipo de fornecimentos e à quantidade de fornecimentos que a Ucrânia continua a receber dos Estados Unidos, será ainda necessário algum tempo para esclarecer definitivamente esta questão”, disse ainda Peskov, citado pela Reuters.