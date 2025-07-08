Zelensky quer intensificar diálogo com os Estados Unidos sobre a defesa aérea

As forças ucranianas levaram a cabo um ataque a uma praia da cidade de Kursk. Há registo de, pelo menos, três mortos e seis feridos.

A informação foi avançada pelo governador local, Alexander Khinshtein, citado pela agência estatal TASS.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, comentou este ataque, referindo que “os fornecedores de armas para a Ucrânia devem perceber que elas são usadas para matar crianças”.