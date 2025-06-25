Benjamin Netanyahu foi convocado para comparecer em tribunal para dar continuidade ao seu julgamento do caso de corrupção em curso, mas que foi interrompido pelas constantes operações militares ou em Gaza, ou mais recentemente no Irão. Após esta confirmação, Donald Trump acusou a Justiça israelita de estar a fazer uma “caça às bruxas” ao primeiro-ministro, um “herói” e um “guerreiro” que liderou o país durante um tempo de guerra.

“O julgamento do Bibi Netanyahu deve ser CANCELADO, IMEDIATAMENTE, ou então deve ser concedido um perdão a um grande herói, que tem feito muito para o Estado. Não há ninguém que eu conheça que conseguiria trabalhar com maior harmonia comigo do que o Bibi Netanyahu”, escreve Trump, na rede social Truth.

“Foram os EUA que salvaram Israel, agora vão ser os EUA que vão salvar o Bibi Netanyahu”, acrescenta o Presidente, sublinhando que a “farsa” da Justiça de Israel “não pode continuar. Trump nota também que esta é a “primeira vez que um primeiro ministro israelita em funções está a ser julgado”.