Momentos-chave
- Trump diz que Netanyahu está a ser alvo de uma "caça às bruxas" e que julgamento de corrupção deve ser "cancelado imediatamente"
- Trump anuncia "grande" conferência de imprensa quinta-feira com informação "interessante e irrefutável" sobre ataque ao Irão
- Netanyahu acusa Hamas de roubar apoio humanitário e dá 48 horas às IDF para apresentarem plano de resolução do problema
- Diretor das secretas dos EUA diz que dano causado por ataque norte-americano no Irão vai demorar "anos" a reconstruir
- Comandos israelitas estiveram no terreno dentro do Irão, confirma chefe de Estado-Maior das IDF
- Missão do Irão na ONU pede regresso à diplomacia
- Agência iraniana confirma morte de general da Guarda Revolucionária do Irão
- Trump anuncia encontro entre representantes dos EUA e Irão na próxima semana
- Líder da agência de energia atómica admite que urânio enriquecido do Irão tenha sobrevivido a ataques
- Netanyahu afirma que instalação nuclear iraniana de Fordow está desativada
- Trump destaca "grandes progressos" para pôr fim ao conflito na Faixa de Gaza
- França vai fazer a própria avaliação sobre danos nas instalações nucleares do Irão
- Trump afirma que guerra entre Israel e Irão "pode recomeçar em breve"
- Israel interceta e abate drone proveniente do Iémen
- Complexo nuclear de Fordow ficou "inoperacional", diz a Casa Branca, citando informações de Israel
- Portugal ainda "não recebeu pedido de esclarecimentos" do Irão sobre base das Lajes
- Irão confirma que instalações nucleares foram "severamente danificadas"
- Resultados do ataque norte-americano a Fordow "não são bons", diz fonte israelita
- Israel autorizou entrada de 71 camiões com ajuda humanitária em Gaza esta terça-feira
- Trump avisa que EUA voltarão a atacar se o Irão tentar reconstruir as instalações nucleares
- Forças israelitas matam alto responsável do Hezbollah no Líbano
- Dados das secretas sobre o Irão foram "inconclusivos", mas Trump garante que danos "foram muito severos"
- "Foi tudo destruído", assegura Rubio. Trump diz que Irão não vai tentar ter arma nuclear
- Capacidades nucleares iranianas? FBI está a investigar leak da imprensa norte-americana
- IDF assumem que é cedo para avaliar danos às instalações nucleares do Irão
- Cessar-fogo entre Israel e Irão "está a correr muito bem", saúda Trump
- Parlamento do Irão aprova lei para suspender cooperação com a Agência Internacional de Energia Atómica
- Irão está "muito mais longe de ter uma arma nuclear", diz secretário de Estado dos EUA
- Ativista palestiniano anti-Hamas hospitalizado depois de ter sido brutalmente espancado
- EUA detêm 11 cidadãos iranianos com antecedentes criminais ou ligações terroristas
- É quase impossível o Irão reabilitar o programa nuclear depois dos ataques dos EUA, diz enviado de Trump
- EUA e Irão já estão em contacto para retomar discussões sobre o programa nuclear, diz o enviado de Trump
- Diretor da Agência Internacional de Energia Atómica propõe reunião com o Irão
- Trump acusa CNN e New York Times de tentarem distorcer sucesso do ataque ao Irão
- Instabilidade no Médio Oriente marca último dia da cimeira da NATO
- Sete militares israelitas morreram em Khan Younis, na Faixa de Gaza
- Irão executa três homens suspeitos de espiarem para a Mossad. Regime já prendeu 700 pessoas nos últimos dias
Histórico de atualizações
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O que se passou até agora
- O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu que o julgamento de corrupção do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, deveria ser cancelado imediatamente, referindo-se ao processo como uma “caça às bruxas”. Trump destacou Netanyahu como um “herói” e “guerreiro” que liderou Israel num tempo de guerra, e sugeriu que os Estados Unidos poderiam intervir para apoiar o líder israelita.
- Donald Trump afirmou que o Irão não conseguirá desenvolver armas nucleares nas próximas décadas, especialmente após os ataques aéreos dos Estados Unidos que danificaram severamente as instalações nucleares iranianas. Há um cessar-fogo em vigor entre Israel e o Irão, e Trump referiu que não está certo se um novo acordo nuclear será necessário, embora o mesmo tenha sido retomado nas negociações entre representantes dos EUA e do Irão.
- O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel confirmou que comandos israelitas atuaram dentro do território iraniano, ajudando a conquistar o controlo do espaço aéreo do Irão durante a recente guerra entre ambos os países. A operação deliberada destacou a capacidade operacional de Israel, apesar do risco envolvido em penetrar em território adversário.
- No final de semana, o Irão executou três indivíduos acusados de espionagem para a Mossad, enquanto mais de 700 pessoas foram detidas por alegadas ligações a Israel. As detenções refletem o uso frequente da captura como uma estratégia de retaliação por parte do Irão, algo que foi criticado por organizações de direitos humanos.
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 6.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui e o quinto aqui]
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Trump diz que Netanyahu está a ser alvo de uma "caça às bruxas" e que julgamento de corrupção deve ser "cancelado imediatamente"
Benjamin Netanyahu foi convocado para comparecer em tribunal para dar continuidade ao seu julgamento do caso de corrupção em curso, mas que foi interrompido pelas constantes operações militares ou em Gaza, ou mais recentemente no Irão. Após esta confirmação, Donald Trump acusou a Justiça israelita de estar a fazer uma “caça às bruxas” ao primeiro-ministro, um “herói” e um “guerreiro” que liderou o país durante um tempo de guerra.
“O julgamento do Bibi Netanyahu deve ser CANCELADO, IMEDIATAMENTE, ou então deve ser concedido um perdão a um grande herói, que tem feito muito para o Estado. Não há ninguém que eu conheça que conseguiria trabalhar com maior harmonia comigo do que o Bibi Netanyahu”, escreve Trump, na rede social Truth.
“Foram os EUA que salvaram Israel, agora vão ser os EUA que vão salvar o Bibi Netanyahu”, acrescenta o Presidente, sublinhando que a “farsa” da Justiça de Israel “não pode continuar. Trump nota também que esta é a “primeira vez que um primeiro ministro israelita em funções está a ser julgado”.
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Trump anuncia "grande" conferência de imprensa quinta-feira com informação "interessante e irrefutável" sobre ataque ao Irão
Donald Trump anunicou que o seu Secretário da Defesa, Pete Hegseth, vai dar uma “grande” conferência de imprensa amanhã, quinta-feira, pelas 8h locais (13h em Lisboa), onde irá revelar informação “interessante e irrefutável” sobre o ataque ao Irão.
O anúncio foi feito pelo Presidente dos Estados Unidos da América através da sua rede social Truth, onde diz que a conferência servirá, também, “para lutar pela dignidade dos pilotos americanos”.
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Netanyahu acusa Hamas de roubar apoio humanitário e dá 48 horas às IDF para apresentarem plano de resolução do problema
Num comunicado conjunto, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa Israel Katz instruíram as IDF a orquestrar um plano para prevenir o Hamas de “roubar” o apoio humanitário que chega ao norte de Gaza, avança o jornal Haaretz.
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Diretor das secretas dos EUA diz que dano causado por ataque norte-americano no Irão vai demorar "anos" a reconstruir
O diretor dos serviços secretos dos Estados Unidos Da América (CIA), ao contrário do que avançou a CNN Internacional durante o dia de ontem, refere ter ao seu dispor “informação credível” que diz que os ataques dos EUA ao Irão, no passado fim-de-semana, fizeram danos “severos” ao programa nuclear iraniano, que vão demorar “anos” a reconstruir.
John Ratcliffe, citado pelo jornal Haaretz, admite que a CIA está a continuar a “informar os responsáveis pela tomada de decisões”, e que irá informar a população norte-americana “assim que for possível”.
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Comandos israelitas estiveram no terreno dentro do Irão, confirma chefe de Estado-Maior das IDF
O chefe de Estado-Maior das forças armadas de Israel (IDF, na sigla inglesa), Eyal Zamir, confirmou que houve comandos israelitas a atuar dentro de território iraniano, alegando que ajudaram a conquistar o controlo do espaço aéreo iraniano.
“Atingimos um nível de liberdade operacional nos céus do Irão e em todos os locais em que decidimos atuar”, acrescentou Zamir numa declaração citada pelo Times of Israel, sublinhando que as missões israelitas foram cumpridas “graças à coordenação total e ao engano das forças de comando aéreas e terrestres”.
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NATO lambe-botas de Trump e os imigrantes de segunda
O bajulador Mark Rutte convenceu os aliados a entregarem diretamente subsídio aos EUA, o maior vendedor no setor da defesa. E ainda a imigração: o “amor familiar” de primeira e de segunda para a AD.
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Missão do Irão na ONU pede regresso à diplomacia
A missão do Irão na Organização das Nações Unidas apelou ao regresso à diplomacia. “A lógica de ameaças, intimidação e o uso de força militar para compelir o Irão a abandonar o seu programa nuclear pacífico tornou-se ainda mais fútil após a recente derrota sofrida pelos belicistas”, defendeu numa publicação na rede social X.
“A lógica da guerra falhou, regressemos à lógica da diplomacia”, lê-se.
The logic of threats, intimidation, and the use of military force to compel Iran to abandon its peaceful nuclear program has become even more futile in the wake of the recent defeat suffered by the warmongers. The logic of war has failed—return to the logic of diplomacy.
— I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) June 25, 2025
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Teerão deteve cerca de 700 suspeitos de espionagem a favor de Telavive
As autoridades iranianas prenderam 700 pessoas acusadas de espionagem a favor de Israel durante os 12 dias de guerra entre os dois países, noticiou esta quarta-feira a agência iraniana Fars, ligada à Guarda Revolucionária do Irão.
Esta agência publicou um relatório sobre a onda de detenções, nos últimos dias, de pessoas acusadas de espionagem ou de estarem ligadas aos serviços de espionagem israelitas (Mossad), entre as quais pelo menos dois europeus, e que classifica como “mercenários israelitas”.
“Os mercenários, que operavam principalmente no contexto de redes de espionagem e sabotagem, foram identificados e detidos com base em relatórios públicos e operações dos serviços de informações”, indicou a Fars.
Além disso, durante estes dias, as autoridades também realizaram rusgas a oficinas onde eram fabricados drones supostamente utilizados por Israel para realizar ataques e detiveram veículos que transportavam explosivos e outros tipos de materiais.
A República Islâmica do Irão foi acusada de usar presos, com dupla nacionalidade em particular, mas também de outros países, como medida de pressão ou para troca de prisioneiros com outros países, em ações que foram descritas por organizações de direitos humanos e outros países como a “diplomacia dos reféns” do Irão.
A organização não-governamental (ONG) Hrana, um grupo iraniano com sede nos Estados Unidos, afirmou que as forças de segurança iranianas detiveram, no âmbito dos ataques, pelo menos 286 cidadãos por expressarem opiniões e 537 por acusações relacionadas com a segurança, incluindo espionagem.
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Agência iraniana confirma morte de general da Guarda Revolucionária do Irão
A agência iraniana Fars noticiou esta quarta-feira a morte de Ali Shadmani, general da Guarda Revolucionária do Irão. Israel reivindicou na semana passada a morte do novo chefe do Estado-Maior iraniano — que assumiu o cargo depois de o antecessor ter sido morto em ataques israelitas –, mas só agora a notícia foi confirmada pela imprensa do Irão.
Segundo a Fars, os líderes da Guarda Revolucionária do Irão juraram vingar-se.
Israel reivindica morte do novo chefe do Estado-Maior iraniano
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Trump anuncia encontro entre representantes dos EUA e Irão na próxima semana
O Presidente norte-americano revelou que para a próxima semana está marcada uma reunião entre representantes dos EUA e do Irão sobre um potencial acordo nuclear, acrescentando que não acredita que seja necessário. “Talvez seja assinado um acordo, eu não sei. Por mim, eu acho que não é necessário. Quer dizer, tiveram uma guerra, lutaram e agora vão voltar para o seu mundo”, afirmou, citado pela CNN. “Não quero saber se há um acordo ou não”, reiterou.
Estava prevista para junho uma sexta ronda de negociações entre norte-americanos e iranianos sobre o programa nuclear, mas ficou sem efeito com os ataques israelitas que visaram sobretudo instalações nucleares do Irão.
O anúncio de Donald Trump surge numa altura em que está em vigor um cessar-fogo entre Telavive e Teerão. Para já as autoridades iranianas não se pronunciaram sobre as declarações do líder norte-americano.
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Líder da agência de energia atómica admite que urânio enriquecido do Irão tenha sobrevivido a ataques
O diretor da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) reconheceu que é possível que muito do urânio enriquecido do Irão tenha sobrevivido aos ataques israelitas e norte-americanos às centrais nucleares do país. Segundo Rafael Grossi, o material pode ter sido transferido para outros locais antes dos primeiros bombardeamentos.
Grossi já tinha afirmado no início da semana que a 13 de junho — o primeiro dia de ataques israelitas — o Irão informou a AIEA de que iria tomar “medidas especiais” para proteger o seu material nuclear.
“Eles não entraram em detalhes sobre o que isso significa, mas claramente esse era o significado implícito, então podemos supor que esse material está lá”, disse hoje numa conferência de imprensa com membros do governo austríaco, segundo noticiou a Reuters.
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Netanyahu afirma que instalação nuclear iraniana de Fordow está desativada
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, reiterou esta quarta-feira que a central de enriquecimento nuclear iraniana de Fordow foi desativada após o ataque norte-americano, de acordo com uma avaliação da Comissão de Energia Atómica de Israel.
“O devastador ataque norte-americano a Fordow destruiu as infraestruturas críticas do local e tornou a central inutilizável”, disse Netanyahu, em comunicado, citando a organização.
No comunicado, Netanyahu acrescentou que os bombardeamentos das três instalações onde o Irão desenvolvia o seu programa nuclear – Fordow, Natanz e Isfahan -, juntamente com a ofensiva israelita contra outros componentes, acabaram com a capacidade do Irão de desenvolver armas nucleares “durante muitos anos”.
A sua avaliação contradiz um relatório dos serviços de informação dos Estados Unidos, divulgado pelos meios de comunicação social norte-americanos, que sugere que o programa nuclear iraniano apenas foi adiado por alguns meses.
porta-voz do exército israelita disse esta quarta-feira que ainda é cedo para avaliar os danos causados ao programa nuclear iraniano, mas garantiu que o seu desenvolvimento foi atrasado “vários anos”.
Uma posição idêntica à que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomou esta quarta-feira quando garantiu que Teerão não tem capacidade de reconstruir, para já, o seu programa nuclear.
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Trump "deve andar à procura do prémio Nobel da Paz"
O Major General João Vieira Borges faz um balanço positivo da cimeira da NATO, “até mais do que se esperava” e assinala a atuação portuguesa na obtenção de um entendimento.
Ouça aqui o novo episódio do “Gabinete de Guerra” da Rádio Observador.
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Autoridades de Teerão elevam número de mortos para 627
As autoridades iranianas elevaram hoje para 627 o número de mortos nos ataques israelitas, iniciados em 13 de junho, e de feridos para 4.870, a maioria na capital, Teerão.
No seu último balanço, o Ministério da Saúde iraniano indicou mais 17 mortes em relação a terça-feira, observando que a maioria das vítimas estava no local dos bombardeamentos, “o que demonstra a destruição” dos ataques. A organização de defesa dos direitos humanos Hrana, um grupo norte-americano crítico do Governo iraniano, contabilizou por seu lado 1.054 mortos, dos quais pelo menos 417 eram civis, e quase 4.500 feridos.
As informações sobre o número de mortos e feridos têm sido tratadas com cautela tanto no Irão como em Israel, onde os ataques com mísseis iranianos mataram oficialmente 28 pessoas, quatro das quais no último bombardeamento, que também feriu 13 pessoas, antes da entrada em vigor do cessar-fogo entre as partes, na terça-feira.
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Guterres critica dualidade de critérios diante de provas de genocídio ou limpeza étnica
O secretário-geral da ONU criticou esta quarta-feira a “dualidade de critérios” diante de evidências de crimes de atrocidade, como genocídio ou limpeza étnica, frisando que os civis continuam a pagar o preço mais alto.
Ao assinalar 20 anos desde que todos os chefes de Estado e de Governo adotaram por unanimidade a “Responsabilidade de Proteger” na cimeira mundial das Nações Unidas em 2005, António Guterres afirmou que essa promessa, de proteger as populações do genocídio, crimes de guerra, limpeza étnica e crimes contra a humanidade, não foi cumprida.
“Hoje, comemora-se o 20.º aniversário da ‘Responsabilidade de Proteger’ num momento de profunda turbulência global. Assistimos ao maior número de conflitos armados desde o fim da Segunda Guerra Mundial, (…) que estão a tornar-se mais prolongados, mais complexos e interligados”, observou.
Diante da Assembleia-geral da ONU, Guterres lamentou a frequência com que os alertas precoces de crimes de atrocidade não são tidos em conta, e que alegadas provas de crimes cometidos por Estados e atores não estatais sejam recebidas com negação, indiferença ou que sejam reprimidas, sem mencionar nenhum caso em particular.
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Trump destaca "grandes progressos" para pôr fim ao conflito na Faixa de Gaza
O Presidente norte-americano disse esta quarta-feira que estão a ser feitos “grandes progressos” para pôr fim à guerra na Faixa de Gaza.
Em declarações aos jornalistas, à margem da cimeira da NATO, Donald Trump indicou que recebeu informações do enviado especial Steve Wiktoff de que “Gaza está muito perto.”
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França vai fazer a própria avaliação sobre danos nas instalações nucleares do Irão
O Presidente Emmanuel Macron revelou que as autoridades francesas estão a fazer a sua própria análise aos danos nas instalações nucleares do Irão, que estará concluída nos próximos dias.
“Estamos a finalizar a nossa análise com tudo o que temos e depois vamos confrontá-la com a análise dos outros países interessados, obviamente os americanos, europeus, israelitas”, disse Macron aos jornalistas à margem da cimeira da NATO, segundo a agência Reuters.
Emmanuel Macron também falou sobre o cessar-fogo entre Israel e o Irão, que descreveu como “volátil e frágil”. Lançou também um apelo a novas negociações sobre o programa nuclear iraniano.
O líder francês disse ainda que vai encontrar-se esta noite com o diretor da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi. O organismo têm procurado acompanhar a situação no Irão, mas foi hoje divulgado que o parlamento iraniano aprovou uma lei para suspender a cooperação.
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Trump afirma que guerra entre Israel e Irão "pode recomeçar em breve"
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta quarta-feira que a guerra entre Israel e o Irão “pode recomeçar em breve”.
A dar uma conferência de imprensa de conclusão da cimeira da NATO, o líder da Casa Branca admite, ainda assim, que os dois países estão “cansados e exaustos”, tendo travado uma “guerra infernal”.
Trump acrescentou, ainda, que os Estados Unidos “reafirmaram a credibilidade da dissuasão americana” que é “não é comparável com mais nenhuma”.
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Israel interceta e abate drone proveniente do Iémen
As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) afirmaram ter intercetado e abatido, esta quarta-feira, um drone proveniente do Iémen.
De acordo com a Al Jazeera, que cita as forças armadas de Israel, o drone não entrou no espaço aéreo israelita.