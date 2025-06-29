Depois de críticas de Israel, polícia britânica investiga cânticos anti-IDF no festival de Glastonbury

“Palestina Livre!“. O cântico fazia-se ouvir em Glastonbury, liderado pelo duo punk Bob Vylan, que atuava este sábado à tarde, no segundo dia do festival britânico. “Mas já ouviram este? Morte, morte às IDF!“, continuou um dos membros, Bobby Vylan, referindo-se ao Exército israelita. As palavras geraram uma onda de “choque” no Reino Unido, que levou a polícia local a investigar o caso.

“Estamos cientes dos comentários feitos por atuações no palco West Holts no Festival de Glastonbury esta tarde. As provas em vídeo vão ser avaliadas pelos agentes para determinar se podem ter sido cometidas ofensas que obriguem a uma investigação criminal”, escreveu a polícia de Avon e Somerset no X.

The BBC really thought they had it all covered by not live streaming Kneecaps set ???? Then comes along Bob Vylan ???? #Glastonbury2025 pic.twitter.com/jElyFDuwgx — The Rock Revival (@TheRockRevival_) June 28, 2025

O comunicado das autoridades seguiu-se a uma publicação da embaixada israelita no Reino Unido na mesma rede social, que disse estar “profundamente incomodada com a retórica inflamatória e de ódio expressada”. Em causa não estavam apenas as declarações de “morte às IDF”, mas também a utilização do lema “do rio até ao mar”, que defende o reconhecimento de um Estado palestiniano único entre a Cisjordânia (no rio Jordão) e a Faixa de Gaza (no mar Mediterrâneo). A embaixada considera que estes cânticos “apelam implicitamente à eliminação da auto-determinação judaica”.

Este domingo, o governo britânico e os organizadores de Glastonbury responderam ao apelo da embaixada para que “organizadores, artistas e líderes públicos” denunciassem as declarações. O ministro da Saúde britânico considerou que a atitude do artista tinha sido “chocante” e que a BBC deveria ser responsabilizada por o momento ter sido transmitido em direto no canal público. No entanto, Wes Streeting argumentou que o foco das autoridades israelitas não devia ser “golpes publicitários” de artistas estrangeiros, mas os seus problemas internos.

“Ponham ordem na vossa própria casa, no que toca à conduta dos vossos próprios cidadãos e dos colonos na Cisjordânia”, respondeu à embaixada israelita, em entrevista à Sky News. “A forma como Israel está a conduzir esta guerra tornou extremamente difícil para os aliados de Israel por todo o mundo ficarem parados e a justificar [a ofensiva na Faixa de Gaza]”, acrescentou.

Já o festival de Glastonbury recorreu às redes sociais para condenar as declarações dos Bob Vylan, que disse terem “passado uma linha”, utilizando também a expressão “chocante”. Além disso, distanciou-se da posição do grupo, que disse não refletir os valores do festival.