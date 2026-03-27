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Agora sim, uma semana dedicada apenas e só às seleções. Numa espécie de primeiro capítulo daquilo que se vai passar no verão, Portugal aproveitou a paragem e rumou a dois países que irão receber a próxima fase final do Mundial-2026, começando por defrontar o México na reinauguração do mítico Estádio Azteca na Cidade do México (domingo às 2h, já com a mudança horária) e viajando de seguida para Atlanta onde vai jogar com os EUA (quarta-feira, 00h07). Ficarão todas as dúvidas sobre a lista final definidas? Não, longe disso – até porque muito pode acontecer até junho. No entanto, deverão sobrar cinco pistas sobre o que se poderá passar até lá em termos de convocatória: 1) quem é o número 2 da baliza? 2) Matheus Nunes é para ser lateral como no City ou um polivalente?; 3) que central está em melhores condições para fazer dupla com Rúben Dias; 4) Samu Costa e Mateus Fernandes seguram vaga no setor com mais dúvidas como o meio-campo?; 5) Gonçalo Guedes é o terceiro avançado ou Paulinho ainda pode entrar na luta?
Em paralelo, e olhando para o que falta conhecer da fase final do Mundial, estão decididas as seis “finais” para as vagas em aberto na competição nos EUA, México e Canadá, com todos os vencedores a serem conhecidos entre a noite de terça-feira (Europa) e a madrugada de quarta-feira (playoff intercontinental).
- Rep. Checa ou Dinamarca ficarão com México, África do Sul e Coreia do Sul no grupo A
- Bósnia ou Itália ficarão com Canadá, Qatar e Suíça no grupo B
- Kosovo ou Turquia ficarão com EUA, Paraguai e Austrália no grupo D
- Suécia ou Polónia ficarão com Países Baixos, Japão e Tunísia no grupo F
- Iraque ou Bolívia ficarão com França, Noruega e Senegal no grupo I
- Congo ou Jamaica ficarão com Portugal, Colômbia e Uzbequistão no grupo K
Antes da paragem para as seleções, e num fim de semana marcado pela conquista da Taça da Liga inglesa pelo Manchester City e pela vitória do Real no dérbi com o Atl. Madrid na Liga, as contas do Campeonato ficaram na mesma – o que beneficia, e muito, o FC Porto. Apesar da desvantagem na segunda parte, os azuis e brancos venceram em Braga com golos de William Gomes e Fofana e reforçaram a liderança na prova, com mais sete pontos do que o Sporting (com um encontro a menos), que goleou em Alverca entre nova lesão de Nuno Santos, e o Benfica, que venceu também de forma folgada o V. Guimarães na Luz. A Primeira Liga só regressa no dia 3, sabendo-se já que o dérbi lisboeta será no dia 19 e que a segunda mão do clássico das meias-finais da Taça de Portugal se joga no dia 22 no Dragão. Pelo meio, voltam as competições europeias.
Nas modalidades, os holofotes estão centrados nos desportos motorizados depois da vitória de António Félix da Costa no ePrix de Madrid em Fórmula E. Agora, Miguel Oliveira regressa ao Autódromo Internacional do Algarve para a segunda prova do Mundial de Superbike depois dos 17 pontos conseguidos na Austrália que lhe valem o oitavo lugar na classificação (corrida 1 no sábado às 15h30, corrida superpole no domingo às 11h10, corrida 2 no domingo às 15h30). Já no Japão, a Fórmula 1 realiza a terceira prova da época após o domínio da Mercedes nas corridas iniciais com triunfos de George Russell e Kimi Antonelli (qualificação no sábado às 6h, corrida no domingo às 6h). Por fim, Marco Bezzecchi procura a terceira vitória consecutiva no Mundial de MotoGP no Grande Prémio dos EUA, terceira corrida de uma temporada de 2026 onde o campeão Marc Márquez só foi ao pódio nas sprints (sprint no sábado às 20h, corrida no domingo às 21h).
Depois da melhor participação de sempre de Portugal em Mundiais de Pista Curta em atletismo, com as medalhas de ouro de Agate de Sousa e Gerson Baldé no comprimento e a prata de Isaac Nader nos 1.500 metros, as esperanças nacionais lá fora voltam-se agora para o ciclismo, onde João Almeida procura voltar ao top 10 da Volta à Catalunha que vai terminar no desafiante circuito de Barcelona este domingo. Por fim, entre a eliminação de Nuno Borges, a desilusão Carlos Alcaraz e a revelação Martín Landaluce, nota também para as finais do Masters de Miami em ténis (feminino no sábado às 20h, masculino no domingo às 20h).
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Eu, a TV e um comando
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O jogo em palavras
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Pódio
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1
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Após o ouro de Agate de Sousa e a prata de Isaac Nader, Gerson Baldé desafiou todas as probabilidades e conseguiu sagrar-se campeão mundial de Pista Curta no comprimento e com melhor marca do ano.
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2
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Depois do bronze nos Europeus e do título mundial universitário que tiveram pelo meio uns Jogos marcados pelos problemas físicos, Agate de Sousa chegou com melhor marca do ano a Torun e ganhou o ouro.
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3
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Num ano em que bateu os recordes nacionais de 800, 1.500 e 3.000 metros em Pista Curta, depois de ter sido campeão mundial ao Ar Livre em Tóquio, Isaac Nader conquistou a prata nos Mundiais de Torun.
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O feito
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Ciclismo
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Numa exibição física e mental de alto nível, Pogacar caiu, regressou, atacou e descarregou Van der Poel no Poggio. No final, bateu Pidcock ao sprint e venceu a Milão-Sanremo pela primeira vez.
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Terceiro tempo
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