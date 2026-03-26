O avançado Gonçalo Guedes afirmou nesta quarta-feira que regressa à seleção portuguesa, após quase quatro anos de ausência, como um jogador mais experiente e mostrou-se confiante numa possível presença no lote de convocados para o Mundial2026 de futebol.

“É um orgulho estar de volta e de ser chamado depois de algum tempo. É sinal que estou a fazer bem o meu trabalho. Estou numa boa fase da época e quero aproveitar esta oportunidade ao máximo para estar no Campeonato do Mundo, embora saiba que não vai ser fácil”, afirmou Gonçalo Guedes, pela primeira vez chamado durante a “era” Roberto Martínez.

O jogador de 29 anos falava aos jornalistas em conferência de imprensa, em Cancún, na unidade hoteleira onde Portugal está a preparar o particular de sábado com o México, que será na Cidade do México, na reabertura do mítico Estádio Azteca.

“Se estou aqui é porque posso ser opção para o Mundial e vou fazer por isso. Claro que ficarei triste se não for convocado, mas continuarei sempre a apoiar a seleção“, reforçou.

Guedes tem 32 jogos e sete golos marcados pela seleção nacional, incluindo o golo decisivo que garantiu a conquista da Liga das Nações de 2019, mas fez a sua última partida pela equipa das “quinas” em junho de 2022.

“Sou agora um jogador com mais experiência. Consigo ser mais vertical e estar mais dentro da área nos momentos decisivos. Não tive situações fáceis nos últimos anos. Problemas de adaptação e lesões, mas agora sinto-me muito bem”, disse o avançado da Real Sociedad.

“Estou feliz e isso nota-se dentro de campo”, acrescentou.

O jogador formado no Benfica afastou ainda o estatuto de favorito que tem sido dado a Portugal para conquistar o próximo Campeonato do Mundo, mas assumiu que a equipa de Roberto Martínez tem qualidade para isso.

“Não somo favoritos, mas temos qualidade para ganhar e sabemos isso. Agora, o Mundial é talvez a competição mais difícil do mundo. Mas, sim tem uma seleção de grande qualidade e com jogados nos maiores clubes”, concluiu.

Ainda esta quarta-feira, a seleção portuguesa treina pela primeira vez em Cancún, com uma sessão agendada para as 18h30 locais (23h30 em Lisboa) no Maykoba Training Center, complexo desportivo que fica junto à unidade hoteleira onde a seleção nacional está instalada. Os primeiros 15 minutos serão abertos à comunicação social.

O treino já vai contar com a presença do avançado Paulinho, que só se juntou à equipa do selecionador Roberto Martínez em solo mexicano, já que atua precisamente no campeonato local, no Toluca.

Na terça-feira, no último treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, os médios Pedro Gonçalves e João Neves fizeram apenas trabalho de recuperação em duas bicicletas montadas junto ao relvado.

A seleção nacional vai ficar hospedada e a estagiar em Cancún até sexta-feira, véspera do encontro com o México, que será no sábado (02h00 de domingo em Lisboa).

Também em encontro particular, Portugal defronta depois os Estados Unidos, em 31 de março, em Atlanta.

No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo, Jamaica e Nova Caledónia.