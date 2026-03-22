O dérbi de Madrid chegou antes da paragem para as seleções. Numa altura em que o Campeonato espanhol continua em aberto, o Estádio Santiago Bernabéu foi palco de mais um grande embate entre Real Madrid e Atlético de Madrid, que podia ser determinante nas contas do título, já que os merengues entraram em campo a sete pontos do rival Barcelona, ao passo que os colchoneros estavam no quarto lugar, a um ponto do Villarreal. Desta forma, as duas equipas da capital de Espanha estavam obrigadas a ganhar, mais ainda depois de terem dado boas indicações na jornada europeia, apurando-se para os quartos de final da Liga dos Campeões.

“Encaramos este jogo com muita vontade e entusiasmo. Sabemos que é um encontro muito importante para nós, pelo significado destes três pontos, pelos adeptos e pela expetativa criada. É dos melhores jogos que se pode viver como jogador, treinador ou adepto. Vamos defrontar uma grande equipa e estamos a encarar este desafio com enorme motivação. É um privilégio defrontar o Simeone, porque é um treinador que te leva ao limite, exige muito e obriga-te a pensar nos jogos. É uma sorte enfrentar os melhores treinadores do mundo. Mbappé? Disse-vos que só voltaria quando estivesse a 100%. Em Manchester provou isso mesmo. Tenho total confiança, garantias e entusiasmo por voltar a contar com um jogador tão desequilibrador como ele. Amanhã [domingo] vai jogar de certeza e não vejo qualquer problema por ele ir à seleção”, assumiu Álvaro Arbeloa.

“É um jogo importante, devido à rivalidade que existe na cidade onde ambas as equipas residem. Sabemos que os nossos adeptos estão muito entusiasmados com estes jogos. É um jogo que se joga com muita emoção e entusiasmo. Vamos tentar dar o nosso melhor para levar o jogo para uma situação em que possamos causar danos ao adversário. Real? Temos visto mais jogos nos últimos dias, para preparar o jogo. O esquema é o mesmo, os jogadores são os mesmos. Mas há muito trabalho em equipa, como se viu contra o Man. City e o Benfica. Todos os jogadores estão com muita vontade de jogar e a tornar a minha vida difícil. Arbeloa? Está a correr muito bem. Os resultados falam por si. Há uma ligação evidente com os jogadores. Para além das capacidades que tem, está a criar uma cumplicidade com os seus jogadores”, partilhou Diego Simeone.

???? REAL MADRID XI: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Fede Valverde, Tchouaméni, Thiago; Arda Güler; Brahim Díaz, Vinicius. ???? ATLETICO MADRID XI: Musso; Marcos Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Guiliano, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann, Julián Álvarez. — The Touchline | ???? (@TouchlineX) March 22, 2026

Para este jogo, Arbeloa perdeu Thibaut Courtois, que saiu lesionado na visita ao Ettihad, pelo que Andriy Lunin foi o escolhido para atuar na baliza. Em sentido inverso, Raúl Asencio, Éder Militão e Álvaro Carreras já estão recuperados, mas só o ex-Benfica integrou a ficha de jogo. Já Jude Bellingham sentou-se no banco, juntamente com Kylian Mbappé. Assim, Vinicius Júnior e Brahim Díaz voltaram a ser dupla de ataque e Thiago Pitarch continuou no meio-campo, ao passo que Dani Carvajal e Fran García fizeram as laterais. Por sua vez, Simeone continuou sem Jan Oblak e com Juan Musso na baliza, e apostou em Marcos Llorente no lado direito da defesa e em Koke no miolo, ao lado de Johnny Cardoso. Na frente, Antoine Griezmann foi o escolhido para fazer dupla com Julián Alvarez.

O ambiente para o Dérbi em Madrid ???? ???? Adere já e aproveita ???? ???????????????????? ???????????? ????????% ???????? ???????????????????????????????? ???? https://t.co/GDPTC32t4i#DAZNLALIGA pic.twitter.com/Ubgq8o3NbB — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) March 22, 2026

O dérbi de Madrid começou a todo o gás para o lado caseiro que, logo a abrir, podiam ter marcado, não fosse o remate de Carvajal ter saído ao lado (3′). Logo a seguir, Fede Valverde apareceu com espaço dentro da área pela meia-direita, desferindo um remate cruzado que esbarrou no poste esquerdo da baliza de Musso (9′). Na resposta, Llorente apareceu com perigo na área merengue, mas Lunin travou o seu remate (10′). Já na parte final do primeiro tempo, Ademola Lookman conduziu uma transição rápida pela esquerda, deixou para o cruzamento de Matteo Ruggeri, Giovanni Simeone ganhou a frente e tocou de calcanhar para o nigeriano que, isolado, inaugurou o marcador (33′).

A segunda metade arrancou com José María Giménez a render Robin Le Normand, mas o dérbi mudou drasticamente a favor dos blancos que, logo no início, viram Brahim cair na área depois de ter sido derrubado por Dávid Hancko. Na cobrança, Vini não desperdiçou, enganou Musso e atirou forte para o lado esquerdo (52′). Logo a seguir, os colchoneros voltaram a vacilar na defesa, Giménez perdeu no duelo com Valverde que, isolado, não desperdiçou e completou a reviravolta (55′). Já com Alexander Sorloth, Nicolás González, Nahuel Molina, Kylian Mbappé e Trent Alexander-Arnold em campo, Alvarez encontrou Molina solto de marcação na direita e, com um remate fantástico de muito longe, o lateral empatou a partida com um grande golo, com a bola a entrar no ângulo superior mais distante (66′).

Para a reta final do jogo, Simeone voltou a mexer e colocou Álex Baena em campo, mas Vinicius Jr. voltou a assumir o protagonismo logo a seguir e, depois de ter recebido de Alexander-Arnold, puxou para o meio e, à entrada da área, desferiu um belo remate, em arco, para o 3-2 (72′). A seguir ao golo, Arbeloa promoveu o regresso à competição de Bellingham e Eduardo Camavinga, que entraram para o lugares de Arda Güler e Brahim. Ainda houve tempo para Valverde ser expulso por pontapear Baena (77′), antes de Julián Alvarez acertar na trave da baliza de Lunin (81′) e Musso impedir o golo de Trent, de livre (83′). Carreras ainda saiu do banco, mas o resultado estava consumado e mantém o Real Madrid a quatro pontos do Barcelona (3-2).