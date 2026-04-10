Esta semana, António José Seguro realizou a sua primeira Presidência Aberta, nas regiões afetadas pelo mau tempo. O editor de Política do Observador, Rui Pedro Antunes, o repórter da rádio Vasco Maldonado Correia e o fotojornalista Diogo Ventura andaram sempre atrás dele. Aliás, quase se pode dizer que andaram demasiado atrás dele. Como o carro do Observador era normalmente o primeiro a seguir à comitiva da Presidência da República, essa proximidade provocou alguns equívocos: na quarta-feira, na região de Coimbra, os militares da GNR bateram continência ao Observador. Estes dias eram importantes porque permitiriam perceber como irá ser a atuação do novo Presidente da República. Será mais crítico do governo ou mais colaborante? E o que o distingue da forma de atuar de Marcelo Rebelo de Sousa? A relação com os jornalistas, pelo menos, é bem mais reservada do que a do antecessor. António José Seguro tenta manter maiores distâncias. Mas, no Parque Industrial de Proença-a-Nova, depois de ter plantado um medronheiro, o Presidente da República desafiou todos os jornalistas que o seguiam a pegarem numa enxada e fazerem o mesmo. “É a vossa vez. Trabalhem lá um bocadinho”, provocou. Só houve um jornalista que se disponibilizou a avançar — e, lamento comunicar, não foi nenhum dos nossos três. Em Pombal, houve uma situação inesperada. Quanto chegaram à empresa Adelino Duarte da Mota, que produz pasta de cerâmica e sofreu extensos estragos por causa da tempestade Kristin, o Rui Pedro, o Vasco e o Diogo pararam junto a um poste de madeira onde estava afixado um pequeno cartaz. Leram: “A empresa que contornou a falta de eletricidade a partir de dentro e agora ilumina mais de 150 casas em Leiria”. Era um artigo do Observador escrito pela Marina Ferreira, que tinha estado na fábrica em fevereiro.