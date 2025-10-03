A ideia de que se pode ser simultaneamente monárquico e liberal não é apenas uma contradição: é um equívoco de raiz. Ser monárquico exige mais do que aceitar uma coroa protocolar ; exige reconhecer que a legitimidade política pode assentar noutra base que não o sufrágio periódico. Já o liberalismo, na sua versão moderna e doutrinária, reduz a autoridade à vontade momentânea da maioria. Tentar juntar estas duas visões é como querer construir uma ponte entre um castelo e um centro comercial.

A Monarquia não é, nem pode ser, uma versão cerimonial da presidência. O rei não é um “presidente com coroa”, como gostam de repetir alguns liberais em busca de respeitabilidade simbólica. Essa analogia enfraquece ambos os modelos: esvazia a Monarquia da sua essência e empobrece a República com um verniz aristocrático. A verdade é esta: a Monarquia Tradicional não é um mecanismo político funcional, mas uma encarnação do Espírito Nacional ; uma continuidade histórica que antecede a política e a transcende.

O Liberalismo, ao pretender substituir a representação orgânica por um sistema de delegação temporária e contabilística, corta o elo entre o Estado e a História. Reduz o poder à gestão de ciclos eleitorais e ao mercado de votos. O rei, pelo contrário, não governa para agradar, mas representa algo que nenhum sufrágio pode conferir: permanência, responsabilidade multigeracional e dever sem cálculo. O trono não muda com o vento das urnas , e é precisamente isso que o torna valioso.

É claro que há monarquias parlamentares modernas onde o rei se limita a assinar decretos e sorrir nas cerimónias. Mas essa é a casca da monarquia, não o seu coração. O que importa na instituição régia não é o que ela faz, mas o que ela é. O rei não é escolhido , é dado. Não representa a maioria , representa todos, mesmo os que não o desejam. Essa é a sua força simbólica, que escapa à lógica liberal da fragmentação.

A verdadeira Monarquia é mais do que um regime: é uma visão do Mundo. Vê a política como serviço, não como carreira; vê o poder como responsabilidade herdada, não como conquista pessoal. Um rei educa-se para reinar desde o berço, não se improvisa em campanhas eleitorais. Não tem de prometer para ser escolhido, nem de trair para se manter. A sua autoridade nasce do tempo, não da circunstância.

Quem tenta conciliar Monarquia e Liberalismo não fortalece a primeira nem salva o segundo. Pelo contrário, esvazia ambos. Torna a Monarquia num ornamento inofensivo, e o Liberalismo num pretexto para rejeitar raízes. O “monárquico liberal” não acredita verdadeiramente nem na soberania popular, nem na soberania dinástica ; apenas na estética do poder bem comportado. E isso não é convicção: é tibieza.

Portugal foi, durante séculos, uma Monarquia orgânica e enraizada, com todos os seus defeitos e todas as suas virtudes. A República não substituiu esse edifício: limitou-se a ocupar o espaço. Recuperar a Monarquia não é um exercício de nostalgia, mas de lucidez ; a lucidez de perceber que há formas de autoridade que não se votam, porque são mais antigas e mais sérias do que qualquer campanha eleitoral.