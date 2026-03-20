No termo do seu primeiro ano de pontificado, Leão XIV apresenta-se como uma figura de equilíbrio raro, capaz de honrar a herança recebida sem se deixar aprisionar por ela. A expectativa que acompanhou a sua eleição era dupla: por um lado, a continuidade de um estilo pastoral próximo e atento; por outro, a necessidade de devolver densidade doutrinal e clareza institucional à Igreja. Um ano depois, pode dizer-se que tem procurado responder a ambas, com uma prudência que não é hesitação, mas método.

Desde o início, Leão XIV recusou leituras simplistas do seu papel. Na homilia inaugural, ao afirmar que “a caridade não dispensa a verdade, antes a exige”, traçou uma linha de orientação que viria a marcar o seu primeiro ano. Não se tratou de um gesto de rutura, mas de recentramento. Ao mesmo tempo que manteve gestos de proximidade , visitas discretas a comunidades periféricas e encontros regulares com vítimas de exclusão , introduziu um tom mais reflexivo nas suas intervenções públicas, insistindo na responsabilidade moral individual e coletiva.

Um dos episódios mais reveladores foi a sua intervenção na assembleia extraordinária sobre a sinodalidade. Sem desautorizar o caminho já percorrido, Leão XIV procurou clarificar limites e finalidades. Sublinhou que ouvir não equivale a diluir, e que a participação dos fiéis deve convergir com a coerência da tradição. Este posicionamento foi recebido com respeito por muitos que temiam quer um retrocesso, quer uma deriva indefinida. A sua capacidade de reformular o debate sem o encerrar mostrou um estilo próprio: menos impulsivo, mais estruturante.

Também no plano internacional, o novo Papa revelou um perfil distinto. A sua mediação discreta num conflito diplomático na África Central , conduzida sem protagonismo mediático , contrastou com abordagens mais visíveis do passado recente. Preferiu a eficácia ao simbolismo, deixando que os resultados falassem por si. Ao mesmo tempo, manteve uma voz firme em matérias como a liberdade religiosa e a dignidade dos migrantes, recusando tanto o silêncio como a retórica excessiva.

Importa notar que esta diferenciação não tem sido feita à custa de uma desvalorização do seu antecessor. Pelo contrário, Leão XIV tem reiterado, em várias ocasiões, a dívida espiritual e pastoral que reconhece. No entanto, evita a tentação de governar por comparação. Ao recentrar a liturgia em certos momentos-chave e ao reforçar a formação do clero com orientações mais exigentes, sinalizou que a continuidade não implica uniformidade. Há, na sua ação, um esforço de consolidar, mais do que de expandir.

Nem tudo, contudo, tem sido linear. Alguns sectores consideram o seu ritmo de decisão demasiado cauteloso, sobretudo em matérias que exigem respostas rápidas. Outros veem na sua ênfase doutrinal um risco de menor abertura. Mas talvez seja precisamente nesse espaço de tensão que o seu pontificado encontra a sua identidade: não como síntese apressada de expectativas divergentes, mas como tentativa de lhes dar forma sem as reduzir.

Ao fim de um ano, Leão XIV ainda não é um Papa de gestos históricos no sentido mais imediato. É, antes, um Papa de construção paciente, de palavras medidas e de escolhas que procuram durar. Num tempo habituado à rapidez e ao contraste, essa opção pode parecer menos visível. Mas é possível que venha a revelar-se, a prazo, como a sua marca mais decisiva.