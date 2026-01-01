Chegou o primeiro dia de 2026, dia em que se celebra a Paz no Mundo.

Celebra-se também a Sagrada Família, que representa o amor entre os Homens também essa mesma paz que tanto ambicionamos nas nossas vidas e que tão essencial é ao nosso bem-estar.

É um dia em que se fazem promessas, em que se formulam desejos e em que queremos acreditar que tudo pode mudar.

É bem verdade que o dia primeiro do ano não é mais que uma forma que a sociedade encontrou para se organizar relativamente à dimensão temporal, mas também não é menos verdade que essa forma está relacionada profundamente com os ciclos da natureza e, por isso, tem um simbolismo formal, mas tem também um impacto natural que nos afecta de alguma forma na nossa natureza de criaturas neste Universo em que existimos.

Dizia-me um grande amigo, que já partiu, que me via muitas vezes a trabalhar numa realidade estilo Steve Jobs, em que ele criava a sua visão da realidade e levava os outros a viver essa realidade ao ponto de esta se tornar na realidade verdadeira.

Na verdade, nunca tive consciência desta característica, mas pensando mais profundamente no tema dei-me conta de que, essa tentativa de alterar a realidade não é mais do que a vontade de fazer acontecer os tais desejos que nos propomos anualmente e que nunca acontecerão se não fizermos tudo para que aconteçam.

Nunca nada será realidade se não houver alguém que acredite que o poderá fazer acontecer.

De facto, Steve Jobs foi um exemplo extremo desta convicção, e isso só aconteceu porque ele acreditou sempre que a sua ideia era a ideia certa para o Mundo.

Pegou na sua ideia, estruturou-a, tornou-a o mais perfeita possível, deu-lhe forma e depois fez o mais difícil. Convenceu os outros de que essa ideia era a melhor ideia do Mundo.

E o Mundo, que não sabia que precisava daquela ideia, que nunca a procurara e nem sequer se lembrara dela, acorreu como um só a adoptá-la no momento em que ela se tornou realidade.

Isto só foi possível porque Steve Jobs acreditou absolutamente que aquele era o seu caminho e transformou a realidade até que esta se tornasse aquela que ele pretendia.

Eu nunca consegui nada assim, mas muitas vezes consegui convencer algumas pessoas ao meu redor a transformar um pouco essa realidade para uma realidade melhor e, no meu caso, isso aconteceu essencialmente porque tenho fé.

Tenho fé em Deus e por isso, tenho confiança nos Homens e nas Mulheres que me rodeiam e com quem muitas vezes consigo fazer mais do que aquilo que parecia ser possível.

Algumas vezes conseguimos mesmo coisas que nos parecem impossíveis e a isso chamamos milagres.

Pois neste novo ano eu gostaria que todos nós nos juntássemos para conseguir transformar esta realidade que estamos a viver neste Mundo, para conseguirmos trazer paz aos povos, amor às famílias, condições de vida aos que não têm para viver e apoio aos que sofrem no seu dia a dia.

E estou convencido de que, se cada um de nós conseguir ser um pequeníssimo Steve Jobs, conseguiremos todos juntos muito mais do que oferecer um telefone inteligente ao Mundo, conseguiremos fazer deste Mundo um Mundo muito melhor.