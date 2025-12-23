A Gripe é, porventura, a doença respiratória mais conhecida da população em geral e um dos motivos frequentes de consulta aguda nos Cuidados de Saúde Primários (CSP) ou de urgência, nos hospitais. É causada pelos vírus influenza e é conhecida a sua sazonalidade. Por este motivo nesta altura do ano começamos a ficar alerta e corremos todos para nos vacinarmos ou para vacinar os nossos entes queridos mais velhos e com várias doenças.

As crianças neste tema, nunca foram uma prioridade. Temos sempre a falsa ideia de que são saudáveis ou de que têm apenas gripes ligeiras…. Mesmo quando espirram ou tossem parece-nos inocente. Com a agravante que as crianças não têm a mesma noção de etiqueta respiratória que tem um adulto.

A transmissão é feita pessoa a pessoa através do contacto com secreções respiratórias, objetos ou através de partículas em aerossol que são libertadas no ar e neste tema percebemos que até o contágio em idade pediátrica pode ser muito mais fácil. As crianças são vetores importantes para a propagação da doença, podendo transmitir o vírus antes do aparecimento de sintomas e com um período de transmissibilidade prolongado. As manifestações clínicas podem variar desde um quadro assintomático a um quadro grave que obriga a hospitalizações, mesmo nas crianças saudáveis.

Em 2024 foi publicada uma revisão acerca do impacto clínico da gripe na população pediátrica com menos de 5 anos na década pré-pandémica (2008/09  – 2017/18) que mostrou que o número médio anual de hospitalizações por gripe foi de 189 (41,3 casos/100.000 crianças < 5 anos) e que destas, 9/10 eram previamente saudáveis, com cerca de 95 mortes evitáveis e com custos associados a hospitalizações de, pelo menos, 2,9 milhões de euros, dos quais 66,5% provenientes de crianças saudáveis.

A Organização Mundial de Saúde recomenda a implementação de programas de imunização contra a gripe sazonal que incluam, sempre que possível, as crianças. A norma emitida pela Direção Geral da Saúde para a época sazonal de 2025/2026 está alinhada com esta perspetiva ao recomendar a vacinação de todas as crianças abaixo dos 5 anos e ao contemplar a gratuitidade da mesma para crianças abaixo dos 2 anos. Com esta medida espera-se obter no nosso país dados tão satisfatórios como os registados em Espanha, onde se observou uma redução de 70% na procura CSP e de 77% das hospitalizações após vacinação das crianças entre os 6 e os 59 meses.

A Gripe que, aparentemente, pode parecer uma doença simples traz desafios não só para os grupos de risco, mas também para a população saudável, da qual não podemos excluir a população pediátrica. Como Médica de Família procuro sempre antecipar soluções. A vacinação da gripe em idade pediátrica vem dar resposta aos problemas focados, evitando doença, melhorando a qualidade da vida das crianças e das suas famílias e evitando absentismo escolar e laboral bem como custos. A vacinação em idade pediátrica beneficia não só as próprias crianças,  mas também os grupos de risco, dado o efeito de imunidade de grupo e o seu papel de vetores de disseminação da doença. Devemos ser todos proativos na adesão a esta medida.

Bibliografia:
Caldas Afonso, A., Gouveia, C., Januário, G. et al. Uncovering the burden of Influenza in children in Portugal, 2008–2018. BMC Infect Dis 24, 100 (2024). https://doi.org/10.1186/s12879-023-08685-z
World Health Organization. Vaccines against influenza WHO position paper – May 2022. Weekly Epidemiological Record. 2022 May 13; 97(19):185–208. Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/who-wer9719-185-208 com atualização em 2025 disponível em: Table 1: Summary of WHO Position Papers – Recommendations for Routine Immunization. January 2025. Geneva: World Health Organization; 2025. Available from: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/immunization/immunization_schedules/table_1_january_2025_web_english.pdf
Comissão de Vacinas da Sociedade Portuguesa de Infeciologia Pediátrica e Sociedade Portuguesa de Pediatria. Recomendações sobre Vacinas Extra Programa Nacional de Vacinação Disponível em https://www.sip-spp.pt/vacinas/comissao-de-vacinas/
Pérez-Gimeno G, SiVIRA group, et al; Members of the SiVIRA sentinel surveillance study group. Effectiveness of influenza vaccines in children aged 6 to 59 months: a test-negative case-control study at primary care and hospital level, Spain 2023/24. Euro Surveill. 2024 Oct;29(40):2400618. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2024.29.40.2400618.
Norma da DGS: Campanha de Vacinação Sazonal contra a Gripe: Outono-Inverno 2025-2026, emitida a 09/09/2025, disponível em: https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0092025-de-09092025-campanha-de-vacinacao-sazonal-contra-a-gripe-outono-inverno-2025-2026-pdf.aspx