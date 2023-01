Domingo, 8 de Janeiro: milhares de populares, protestando contra o que consideram a eleição fraudulenta de Lula da Silva, concentram-se em Brasília, na Praça dos Três Poderes. Nas horas seguintes, vão invadir e vandalizar as instalações do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto.

Já na noite de sexta-feira, 6 de Janeiro, se tinham registado, em São Paulo, actos de protesto, interrompendo os acessos ao Aeroporto de Congonhas. Perante esta agitação e perante numerosos indícios de que, em Brasília, poderia haver graves perturbações da ordem pública, o novo ministro da Justiça e Segurança Pública contactara os directores da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal para evitar a ocorrência daquilo que qualificava como previsíveis “actos antidemocráticos que podiam configurar crimes federais” de “pequenos grupos extremistas”. Para impedir estas eventuais acções violentas de “pequenos grupos extremistas” que não podiam “mandar no Brasil”, o Ministro preconizou e autorizou o uso da Força Nacional, uma unidade especial, criada em 2004 e dependente da SENASP – órgão sob a sua tutela. A força, às ordens do poder central, é constituída por polícias militares e civis e por peritos, e destina-se a actuar em crises de segurança pública. Segundo os media brasileiros, o Ministro pôs esta força em alerta em Brasília, para que as centenas de homens que a constituem estivessem prontos a intervir.

Perfil de um democrata

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, desde 1 de Janeiro de 2023, é Flávio Dino de Castro e Costa, conhecido por Flávio Dino. Flávio Dino, de 54 anos, é natural de São Luís do Maranhão, onde foi dirigente estudantil, tendo-se licenciado em Direito na Universidade Federal do Maranhão, onde também leccionou.

