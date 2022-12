Terá sido em Greccio, na província de Rieti, no Lácio, na véspera de Natal de 1223, que S. Francisco inventou o primeiro presépio. Era um auto natalício, representando o primeiro dos Natais, com toda a criação a louvar o Criador feito homem, o Deus Menino na manjedoura.

Os frescos de Giotto, na Basílica de Assis, representam, assim, o mistério da Encarnação, o mistério que irrompe no tempo e rasga o tempo, condição sine qua non de todos os outros mistérios da Fé; o mistério que, nos séculos seguintes, vai servir de tema aos grandes mestres do Ocidente, crentes e não crentes.

Mas a história recente do Natal – antes de se tornar uma oca e errática azáfama mercantil; a história e o imaginário do Natal como celebração em família da Sagrada Família, vai ficar muita marcada pelos anglo-saxónicos.

Ainda que, durante a Revolução Inglesa, Cromwell tenha proibido a festa, por cheirar a “papismo” e a excessos pouco puritanos, Carlos II, o Merry King, apressou-se a restaurar a celebração. Depois, com os vitorianos e, acima de tudo e de todos, com Charles Dickens, o imaginário do Natal cristão ganhava uma dimensão social, caseira, próxima, de consciencialização e redenção pessoal.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.