Terminado o mês, vemos o saldo da conta e escolhemos não mexer – não por teimosia, mas por prudência perante o incerto. Em Portugal, este sentimento já não é apenas uma impressão: segundo o INE e o Banco de Portugal, a taxa de poupança das famílias situa-se em torno dos 12,5% e o stock de depósitos de particulares continuava, em abril deste ano, a crescer para cerca de 193,1 mil milhões de euros, mostrando sinais claros de que existe liquidez disponível que, ainda assim, por comodismo ou por falta de informação clara, não se transforma em fluxo económico-financeiro.

O espaço digital financeiro, alimentado pelas designadas fintechs, trouxe energia criativa e novas arquiteturas de produto. A inovação é, por isso, parte da solução. Plataformas, algoritmos e interfaces permitem hoje conceber alternativas à imobilidade dos saldos, com custos e acessos inimagináveis há poucos anos. Contudo, entre o potencial técnico e a escolha pública ergue-se uma lacuna: a forma como a informação chega ao cidadão comum. Quando condições, prazos e riscos são apresentados em linguagem técnica ou escondidos numa folha de termos e condições, a resposta racional é direta: conservar, manter o dinheiro visível, acessível e, acima de tudo, com o controlo psicológico que a conta à ordem confere.

Há experiências que iluminam caminhos possíveis e que mostram como a disrupção nasce tanto da inovação tecnológica como da regulação simplificada. No Reino Unido, por exemplo, existem soluções que retiram ao utilizador o peso da decisão diária, convertendo trocos em investimento automático. Adicionalmente, existem regimes de open banking que criam ecossistemas, onde a agregação e a portabilidade de dados tornam natural a comparação entre ofertas, permitindo avaliar centenas de variáveis em segundos, sem exigir do utilizador descodificação técnica ou conhecimento de ferramentas tecnologicamente avançadas. Em conjunto, estes instrumentos não eliminam a inércia do aforrador, mas alteram profundamente as condições em que as escolhas são feitas: simplificam, desenvolvem transparência e geram confiança.

É precisamente na ausência deste tipo de alicerces que o mercado doméstico permanece preso – um mercado onde a abundância de depósitos contrasta com a escassez de mecanismos que facilitem a sua mobilização. Como consequência, as soluções mais tradicionais mantêm a pole position e, recentemente, têm ganho ainda mais protagonismo. Os PPRs continuam a mostrar-se como peça fundamental – ainda que distantes das soluções apresentadas internacionalmente – uma vez que oferecem benefícios fiscais na subscrição e um regime de tributação favorável no resgate quando cumpridas determinadas condições legais, o que os torna instrumentos concebidos para capitalizar poupanças a longo prazo. Existem, inclusive, ferramentas que permitem comparações relativas a comissões, rentabilidades e níveis de risco. Ainda assim, a burocracia e a falta de familiaridade com certos instrumentos limitam a adoção em Portugal. Os depósitos continuam a dominar a carteira das famílias, refletindo preferência por liquidez e as características do mercado doméstico.

O que falta, portanto, não é meramente mais variedade de produtos, falta uma infraestrutura de confiança. A globalização e a entrada de atores transfronteiriços acrescentam, contudo, uma camada adicional a este panorama; não será apenas a banca nacional e as startups locais a disputar a atenção do aforrador, mas também as plataformas estrangeiras e grandes players europeus que oferecem modelos e custos distintos. Essa pressão externa tem duplo efeito: por um lado, eleva padrões de desenvolvimento, transparência, preço e serviço, por outro, expõe lacunas regulatórias que podem desviar poupanças para jurisdições mais favoráveis. Daí que a resposta nacional tenha de articular abertura com regras comuns de comparabilidade e salvaguardas que ancorem a competitividade numa arena regulada.

Uma via de rutura, plausível e sistémica, é pensar menos em produtos e mais em palco. Criar alicerces de mercado onde a informação padronizada e a interoperabilidade sejam norma, e onde mecanismos prudenciais assegurem uma margem de liquidez imediata para o retalho. Não se trata de multiplicar variações de contas remuneradas, trata-se de instruir um ambiente em que as ofertas concorram por clareza e utilidade, e em que todos possam comparar lado a lado números e garantias em vez de slogans e promessas.

As implicações ultrapassam, em larga medida, o interesse individual. Um mercado assim organizado muda incentivos, pressiona as entidades a reduzir custos ocultos, recompensa transparência e transforma a mobilidade de poupanças de exceção em prática corrente. Do ponto de vista cívico, diminui a assimetria que hoje empurra muito capital para a imobilidade. Do ponto de vista económico, pode reorientar parte desse capital para usos mais produtivos sem retirar a visibilidade de controlo que tendem a levar uma preferência pela conta à ordem.

Estas são constatações e uma hipótese de rotura – não receitas milagrosas. Se a política combinar padronização informativa com instrumentos que façam crer na liquidez, o resultado poderá descolar o capital hoje imóvel para fins mais ativos. Enquanto continuarmos a comparar complexidades, o dinheiro ficará onde o vemos. Quando passarmos a comparar números e garantias, ele terá razões para circular. A chave não está nas apps – está na transparência que as transforma em escolha.