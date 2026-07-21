A expressão “cirurgia ao cérebro” carrega, ainda hoje, um peso histórico, evocando imagens de procedimentos de alto risco e de um futuro incerto. Durante décadas, o desafio foi imenso: como intervir no órgão mais complexo e delicado do corpo humano sem causar danos irreparáveis? Felizmente, a realidade da neurocirurgia moderna está a anos-luz dessa perceção. Hoje, vivemos na era da precisão.

Na minha prática diária, já não dependo apenas das imagens captadas antes da operação. A cirurgia tornou-se um ato dinâmico, guiado por tecnologia que funciona quase como um GPS. Estes sistemas de navegação cirúrgica permitem-nos saber, a cada momento e com exatidão milimétrica, onde estamos e para onde vamos, transformando o crânio num mapa tridimensional interativo.

Mas a precisão vai mais além. Se o cérebro fosse uma cidade complexa, não nos bastaria saber onde se localiza um edifício que precisa de ser intervencionado; teríamos de conhecer todas as estradas e linhas de metro que passam por baixo e ao seu redor. É isso que a tractografia nos permite fazer: mapear as vias de comunicação do cérebro – os feixes de fibras nervosas responsáveis pela fala, movimento ou visão -para que possamos planear uma rota segura que as preserve. Cada milímetro conta quando o que está em jogo é a identidade e a qualidade de vida de uma pessoa.

Outra revolução silenciosa acontece em tempo real na sala de operações. Com o uso de ecografia durante a cirurgia, conseguimos atualizar a “fotografia” do cérebro. Este órgão, apesar de protegido, pode sofrer pequenas alterações de posição durante um procedimento. A imagem em tempo real garante que a nossa intervenção é sempre baseada na anatomia exata daquele preciso momento.

É fundamental sublinhar que esta tecnologia não substitui o neurocirurgião. Pelo contrário, enriquece a nossa capacidade de decisão, potencia a nossa visão e torna as nossas mãos ainda mais precisas. O futuro “acena” com mais robótica, inteligência artificial a ajudar a planear trajetos e realidade aumentada, mas o objetivo será sempre o mesmo: tratar a doença com o menor impacto possível no tecido saudável.

A tecnologia está a transformar o medo em esperança, oferecendo aos doentes e às suas famílias a confiança de que a cirurgia ao cérebro já não é apenas sobre “abrir o crânio”, mas sim sobre navegar com precisão para restaurar a saúde.