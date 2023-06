Foi notícia na véspera do dia de Portugal, de Camões e das Comunidades. Mas, entre Santos Populares e escapadinhas de férias, caricaturas e dicas de jardinagem sobre ramos mortos, corre o risco de ter passado despercebido: Portugal revalidou e aumentou a liderança enquanto maior consumidor mundial de vinho.

Branco, tinto, rosé – o que quiserem. Não é para todos. Nos dias que correm, não somos propriamente líderes mundiais em muita coisa. Aliás, geralmente, quando aparecemos no top 5 ou top 10 de um índice qualquer, não é a propósito das performances mais notáveis: é países mais envelhecidos, mais endividados, menor PIB per capita, mais descrentes nas instituições e no futuro, etc. Agora, líderes mundiais no vinho? Caramba. Que categoria.

Dizia a notícia do Público, de acordo com o relatório da Organização Internacional da Vinha e do Vinho, que cada português consumiu, em média, 67,5 litros de vinho no ano passado. Mais 20,1 litros – oiçam isto – mais 20,1 litros do que cada francês, os segundos classificados (e aqui, eu sei que até aqueles que estavam a censurar em silêncio o cronista por não sublinhar a gravidade da questão do alcoolismo, sentiram um certo orgulho. Ah, e tal, os franceses, tanta conversa sobre o vinho e as castas e os taninos e o terroir, e o Château isto, Château aquilo, e vai-se a ver e pimba: tomem lá 20 litros de avanço que ainda ganhamos por 0,1. É o Euro 2016 outra vez. De penalty, se for preciso).

