“A religiosidade é uma dimensão importante da vida dos jovens em Portugal e cerca de 90% dos que se afirmam religiosos são católicos.” Esta é uma das conclusões do estudo “Jovens, Fé e Futuro”, que o Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa, da Universidade Católica, desenvolveu para a Conferência Episcopal, e que foi apresentado, no passado dia 6 de Julho, em Lisboa.

Apesar do laicismo dominante, não apenas nas escolas estatais, mas também nos meios de comunicação social, que tendem a dar uma visão distorcida da religião e, em particular, da Igreja católica que, geralmente, só é notícia pelos piores motivos, 56% dos jovens portugueses, entre os 14 e os 30 anos, são crentes, e 49% são católicos. Dos que se dizem religiosos, 34% pratica, ou seja, participa com regularidade em actos de culto. Outras confissões, nomeadamente as cristãs não-católicas, como as evangélicas, ditas protestantes, têm também alguma expressão entre a juventude nacional.

É significativo que mais de um terço dos jovens do nosso país pratique a sua fé, quer rezando individualmente, quer participando, pelo menos com frequência mensal, em actos de culto, ou outras actividades religiosas.

