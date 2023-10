As guerras de Religião foram um tempo particularmente cruel da História da Europa, em que, em nome de Deus, do mesmo Deus, católicos e protestantes se guerrearam, se mataram, se torturaram, se exterminaram, se condenaram reciprocamente às piores penas deste mundo e do outro. E fizeram-no paralelamente, ou seja, nuns Estados o poder católico proibiu, preventivamente, as religiões reformadas e perseguiu os que as seguiam; noutros, os protestantes fizeram o mesmo aos católicos; noutros, divididos, foi a guerra civil.

Em Espanha e em Portugal, a Inquisição actuou preventivamente, contra os que se dedicavam “a espalhar e pregar os erros da predita seita luterana e de outros hereges”, como o agostinho Frei Valentim da Luz, que sustentara doutrinas contrárias à ortodoxia, como as seguintes: “Que o purgatório não tinha lugar na Sagrada Escritura” e que as “esmolas deviam ser dadas aos pobres e não à Igreja”.

Por essas e por outras heresias, frei Valentim, apesar de se mostrar arrependido (os inquisidores, desconfiados, não acreditaram na firmeza do propósito de emenda do frade), foi considerado “herege, apóstata, seguidor de Lutero, Calvino e de outros hereges”. E por isso “morreu de garrote” em Auto-de-fé, em 10 de Maio de 1553.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.