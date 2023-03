João Salgueiro está no coração da fracassada tentativa de transição do autoritarismo do Estado Novo para um regime homologável com as democracias da Europa Ocidental. Participou nela com lucidez, consciência e coerência, avaliou as suas debilidades e não se deve ter surpreendido muito com o seu fracasso.

Fez parte daquilo a que os franceses chamam grands commis d’État, a classe de altos funcionários públicos, de tecnocratas competentes, que, aqui, Salazar privilegiou, sobretudo na fase final do Estado Novo, apesar das críticas e da mágoa dos elementos mais ideológicos do Regime. O Secretariado Técnico do Plano da Presidência do Conselho de Ministros, o “ministério do Plano”, para onde Salgueiro foi nomeado em 1965 ainda em plena vigência do salazarismo com Salazar, era um lugar-chave.

Ao contrário da visão maniqueísta do “monolitismo da Ditadura”, servida pela extrema-esquerda e até por alguns historiadores da direita da esquerda, o antigo regime tinha e sempre teve correntes, facções, sensibilidades, grupos de pressão. Tal como o franquismo espanhol. Só que, aqui, as correntes e os grupos eram menos ideológicos, menos doutrinários, menos políticos e mais pessoais.

Enquanto no tardo-franquismo dos anos 60 se perfilavam e competiam falangistas justicialistas, estatistas, aberturistas liberalizantes, monárquicos carlistas e afonsistas, católicos do Opus Dei e até franquistas stricto sensu, em Portugal era diferente. Aqui, as sensibilidades eram menos ideológicas e agrupavam-se mais à volta de pessoas, de figuras influentes, geralmente de ministros ou ex-ministros. Assim, havia os marcelistas republicanos e uma linha mais monárquica à volta de Fernando dos Santos Costa; os próximos de Luís Supico Pinto e os ligados ao seu rival José Soares da Fonseca, figuras de proa do Regime, um Presidente da Câmara Corporativa, outro da Assembleia Nacional. E debatiam-se linhas de interesses e havia guerras, como a que opunha os defensores da agricultura, a “miseranda agricultura” como lhe chamavam, aos partidários da industrialização.

