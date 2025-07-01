Luís Marques Mendes tem razões para sorrir. No espaço de pouco mais de uma semana, ganhou uma sondagem bem mais simpática do que as anteriores e arrisca-se a ter a ajuda de dois aliados improváveis. Um à direita, o major Isidro Morais Pereira, e outro à esquerda, o inevitável Augusto Santos Silva. Nada mau para quem partiu para as eleições com hipóteses improváveis de as vencer.

Começando pelo segundo que, ao que parece, vai mesmo cometer uma candidatura presidencial que só pode ser justificada pela existência de uma dose olímpica de autoconvencimento. Santos Silva, que foi despachado da Assembleia da República depois de um resultado humilhante, julga-se capaz de disputar seriamente uma eleição em nome próprio. Está no seu direito, naturalmente. Na vida, todos somos Narcisos de quando em quando, ainda que, felizmente, não passe pela cabeça de muita gente ser candidato à Presidência da República.

Não deixará de ser uma oportunidade única de ver o que vale de facto eleitoralmente um homem que passou três décadas com lugar cativo entre as primeiras linhas socialistas, numa carreira cujo pináculo foi ter sido, com grande orgulho, o “cão de guarda” (palavras do próprio) de José Sócrates. Uma oportunidade única e potencialmente divertida: será interessante perceber que julgamento conferem os eleitores a um homem que levita pela política portuguesa julgando-se sempre de uma casta superior.

José Luís Carneiro terá de tomar uma decisão, sabendo que uma parte do partido — a tal que sonhou com Mário Centeno e fez figas até ao limite do compreensível pela Dona Constança do PS (António Vitorino) — nunca lhe perdoará o topete de apoiar um homem (Seguro) que, por capricho ou por uma espécie de revanchismo, é desprezado para lá do racional e razoável — há gente no PS que prefere perder nas presidenciais do que agitar uma bandeirinha ao lado de um antigo líder da JS e secretário-geral do partido. Vá-se lá perceber porquê. Resta apenas saber se Carneiro terá coragem para enfrentar essa clique do PS.

Aparentemente, só mesmo a elite do PS é que não percebe que, para ter alguma hipótese real de disputar esta eleição, o partido deve estar unido. O contrário é a caminho e meio para a derrota e irrelevância. Numas eleições presidenciais que podem ser decididas à segunda volta, a divisão de votos à esquerda é obviamente uma excelente notícia para Luís Marques Mendes.

E, não sendo a figura mais popular no partido, não tendo a graça natural de Jerónimo de Sousa ou de Paulo Raimundo, ou a dimensão mediática de João Oliveira ou de João Ferreira, a candidatura de António Filipe pelo PCP, um intelectual articulado e respeitado no partido e fora dele, pode ter igualmente impacto nas contas à esquerda.

À direita, e noutra escala, naturalmente, a intenção sinalizada aqui mesmo no Observador por parte do major-general Isidro Morais Pereira pode fazer maravilhas à candidatura de Luís Marques Mendes. De alguma forma, porque pode banalizar Henrique Gouveia e Melo — um militar é novidade, dois em jogo não terão o mesmo impacto. Em segundo lugar, porque já se percebeu que, a avançar, vai ser muito crítico do almirante — com a autoridade própria de quem também vestiu uma farda e serviu o país. Logo, tem potencial para causar alguns embaraços a Gouveia e Melo. E eventualmente pode dividir ainda mais os eleitores do Chega. Haverá quem goste da ideia, outros que nunca se deixarão convencer e ainda uns quantos, menos fidelizados ao partido, que vão apoiar Gouveia e Melo apesar da indicação de André Ventura.

Por fim, se de facto se confirmar o apoio do Chega a Isidro Morais Pereira, coisa que está longe de estar fechada, significa que, desta vez, Ventura não vai mesmo a jogo — o que torna o comportamento de 1,4 milhões de potenciais eleitores mais imprevisível. Posto isto, claro que o desejo do major-general tem de ser enquadrado como isso mesmo: um desejo. Não basta haver muita vontade para se fazer campanha; implica haver dinheiro e estruturas para manter as coisas a funcionar com alguma seriedade. E, já agora, alguma coisa a dizer ao país.

Mas tudo isto melhora as perspetivas de Luís Marques Mendes, que sem fazer nada viu também o maior ativo mediático dos liberais — Mariana Leitão — deixar a corrida para se dedicar à liderança do partido. Dificilmente, entre as pessoas que podem estar disponíveis, a IL conseguirá alguém com o potencial de Leitão. Mesmo sem fazer nada de extraordinário, as coisas estão a melhorar para Marques Mendes. E já se percebeu que as presidenciais podem, afinal, não ser exatamente um passeio no parque para Gouveia e Melo.