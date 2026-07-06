Durante os anos em que fui capelão de uma Unidade de Cuidados Paliativos, houve um objecto que me ensinou mais sobre a vida do que muitos livros de filosofia, psicologia ou teologia. Não era o crucifixo suspenso na parede, nem os monitores que desenhavam no ecrã a fragilidade de um coração, nem os frascos de medicamentos alinhados sobre a mesa de cabeceira. Era uma cadeira.

Era uma cadeira simples, quase sempre igual a todas as outras, colocada discretamente ao lado da cama. Tão discreta que poucos reparavam nela. Contudo, bastaria permanecer alguns dias naqueles corredores para perceber que era ali que se desenrolavam as cenas mais profundas da existência humana. A medicina fazia o seu trabalho. A enfermagem oferecia um cuidado admirável. As famílias procuravam forças onde julgavam já não as ter. Mas era naquela cadeira silenciosa que o amor, despojado de qualquer espectáculo, encontrava finalmente lugar para se sentar.

Ao princípio, eu via apenas pessoas. Um marido que chegava todas as manhãs antes da hora da visita, retirava o casaco, puxava a cadeira para junto da cama e permanecia em silêncio durante longos minutos, segurando uma mão que já quase não respondia. Uma filha que atravessava o país depois do trabalho para estar apenas quarenta minutos junto da mãe. Uma criança que não compreendia inteiramente a palavra «terminal», mas compreendia perfeitamente que o avô sorria sempre que ela lhe pousava a cabeça no ombro. Uma esposa que adormecia sentada, vencida pelo cansaço, sem nunca largar os dedos do homem com quem partilhara cinquenta anos de vida.

Mais tarde percebi que, afinal, não estava apenas a olhar para pessoas. Estava a assistir ao momento em que a vida deixava cair tudo aquilo que era acessório e revelava, com uma clareza quase dolorosa, aquilo que sempre tinha sido essencial.

A proximidade da morte possui esse estranho poder. Não diminui a vida. Ilumina-a.

Ilumina-a como a luz do fim da tarde que atravessava lentamente as janelas daqueles quartos. Ainda hoje me lembro desse instante. Primeiro, um raio de sol desenhava-se no chão encerado do corredor. Depois entrava devagar no quarto, subia pela parede branca, tocava a cadeira e repousava, por breves momentos, sobre as mãos entrelaçadas de quem ficava. Nunca vi aquela luz apressar-se. Demorava-se. Como se soubesse que, naquele lugar, a pressa seria uma forma de desrespeito.

Foi talvez essa luz que começou a ensinar-me aquilo que as palavras demoraram anos a compreender.

Ao longo daqueles anos ouvi muitas confidências. Algumas eram ditas em voz firme; outras mal venciam o silêncio do quarto. Escutei histórias de amores improváveis, de reconciliações adiadas durante décadas, de filhos que regressaram quando já ninguém esperava, de irmãos que se abraçaram depois de uma vida inteira de distância. Vi lágrimas que tinham esperado quarenta anos para cair. Vi pessoas pedirem perdão por palavras que nunca deveriam ter sido ditas e por silêncios que nunca deveriam ter existido.

Mas há uma coisa que nunca ouvi. Nunca ouvi alguém lamentar não ter acumulado mais dinheiro. Nunca ouvi ninguém pedir mais alguns dias de vida para comprar uma casa maior. Nunca ouvi um doente desejar ter passado menos tempo com os filhos para trabalhar mais.

As prioridades mudavam com uma rapidez desconcertante. Aquilo que ocupara décadas de preocupação perdia, de repente, toda a importância. Era como ver uma maré baixar lentamente e deixar a descoberto o fundo verdadeiro da praia. Só então apareciam as rochas que sempre lá tinham estado.

Em compensação, havia uma frase que regressava vezes sem conta. «Pode ficar mais um bocadinho?»

Durante muito tempo pensei que aquele pedido nascia do medo da morte. Hoje acredito que nascia, antes de tudo, do amor pela vida. Porque só quem descobriu o valor da presença pede mais presença. Só quem percebeu que o tempo está a terminar compreende que nenhum bem material consegue substituir uma pessoa sentada ao nosso lado.

Foi então que comecei a olhar para o mundo com outros olhos.

Passei a reparar em quantas vezes estamos fisicamente presentes e emocionalmente ausentes. Pais que respondem a e-mails enquanto os filhos lhes contam o dia de escola. Casais que partilham a mesma mesa, mas não o mesmo olhar. Amigos que se encontram para conversar e passam metade do tempo a olhar para um ecrã iluminado por vidas alheias. Não é falta de afecto. É outra coisa. É a ilusão de que podemos dividir infinitamente a nossa atenção sem dividir também o nosso coração.

Talvez a grande pobreza do nosso tempo não seja a escassez de recursos. Talvez seja a escassez de presença.

Passamos anos a trabalhar para proporcionar uma vida melhor às pessoas que amamos. Fazemo-lo por elas. Não duvido disso. Mas, sem darmos conta, corremos o risco de lhes oferecer conforto em vez de companhia, segurança em vez de disponibilidade, presentes em vez de presença. É um paradoxo silencioso. Construímos casas maiores e, por vezes, temos menos tempo para habitar o lar. Enchemos a agenda para garantir o futuro e esquecemo-nos de viver o único tempo que verdadeiramente possuímos: este instante.

Anos depois, continuo a recordar aquela cadeira.

Não me lembro da marca dos equipamentos médicos nem dos números inscritos nos monitores. A memória apagou muitos nomes, muitas datas e muitos diagnósticos. Mas nunca apagou aquela cadeira. Porque foi ali que compreendi que amar raramente consiste em fazer coisas extraordinárias. Amar é, quase sempre, permanecer quando já não há nada para resolver. É recusar a tentação da fuga. É oferecer ao outro o único bem que não pode ser comprado, emprestado ou recuperado mais tarde: a nossa presença.

Passei anos a pensar que entrava naqueles quartos para preparar pessoas para morrer. Só muito mais tarde compreendi que eram elas que me estavam a ensinar a viver.

Ensinavam-me que uma vida não se mede pelo património que deixa, mas pelas ausências que evita. Que o verdadeiro sucesso talvez consista em haver alguém que, um dia, ao recordar-nos, não fale primeiro daquilo que fizemos, mas da forma como o fazíamos sentir. Que o amor nunca precisou de grandes discursos para ser reconhecido. Bastou-lhe, desde sempre, uma cadeira ao lado de uma cama.

Um dia, também o nosso lugar ficará vazio. A cadeira onde costumávamos sentar-nos à mesa da família será ocupada por outra pessoa. Os nossos livros passarão para outras mãos. As chaves da nossa casa abrirão outras portas. O mundo continuará, como sempre continuou.

Nesse dia, dificilmente alguém recordará quanto dinheiro ganhámos. Mas recordarão, talvez, se tínhamos tempo para ficar. E essa poderá ser a única riqueza que verdadeiramente sobreviva à nossa ausência.