1Ah os criadores… Diz-se que são especiais e são. Com o corpo, a voz ou o gesto, com a mente ou o verbo, fazem o que não somos capazes de fazer, dizem o que não sabemos dizer, olham o que não vemos. Espanto-me sempre. Com os que já estão em museus ou bibliotecas, com os que vão estar, com os que ainda criam em surdina, longe das luzes. O diálogo que mantêm com eles próprios só pode relevar da graça, dom entre todos apetecido mas avaro na sua própria distribuição. Poucos são os que quando pressentem o sopro o levam até á criação. Guardei o instante precioso em que reencontrei alguns em 2022, guardei o que de belo me emprestaram e quero levar comigo na dobragem do ano. Como quem leva um álbum de fotografias.

2 “Estou espantado comigo próprio, com o que aqui vejo” dizia-me Jorge Martins num murmúrio quase aturdido: “Lembro-me que enquanto pintava ia gostando cada vez mais, era a pintura a trabalhar e eu a trabalhar nela, sem sequer me dar conta do tempo sombrio que vivíamos – estávamos na pandemia. Afinal não se reflectia no que pintava.…”

Era a festa naquela tarde em Évora. Era o que as telas e os papeis convocavam, a vibração da festa, os seus sinais exteriores de cor e de sedução. E tão fortes, coisa rara em Portugal, isto da festa. Um “espirito que pairava de sala em sala”, repletas de espectadores a tomar partido por aquela súbita cintilação. Trabalhei bem” disse-me o pintor. Sabia – e sabia-o jubilosamente – que “tivera a responsabilidade das coisas que pusera na parede”:

“Os papeis têm de facto qualquer coisa de novo, foi um passinho em frente, usei uma técnica que até aí só tinha usado em tela…”

