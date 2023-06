Talvez não lhe tenha escapado. Há um pormenor delicioso na recepção ao Benfica na Câmara de Lisboa, esta semana: o Presidente da Câmara, Carlos Moedas, a tentar encontrar a melhor posição para não ficar escondido atrás de Rui Costa, o Presidente do Benfica.

Se não, reveja na net. Moedas faz as honras, felicitando o Benfica, mas muito particularmente o seu Presidente, por tudo quanto já deu à cidade e ao desporto português. Rui Costa devolve, começando por agradecer ao “meu querido amigo Carlos Moedas”, e olha para a esquerda para fazer o passe, mas Moedas está escondido a interior direito atrás do ombro do craque, “as palavras dirigidas à minha pessoa”. Rui prossegue, para falar do título e da equipa. Então, entra em campo um senhor, talvez um assessor, que segreda qualquer coisa a Moedas e o autarca lá se chega para a esquerda, direita do plano televisivo. Uma senhora cede-lhe o lugar, Moedas tenta encontrar a melhor posição, agora entre o ombro esquerdo de Rui Costa e a peitaça de Roger Schmidt, que sorri, simpaticamente, e encosta-se mais atrás, para facilitar. Talvez pense: “Os homens não se medem aos palmos – olhem o João Neves! Se calhar, tenho aqui o sucessor do Grimaldo… Ai, joga pela direita?”

Mas, visivelmente, Moedas não está confortável. Puseram-no ali. Penteia-se, compõe os óculos, cofia a barba, coça o nariz, sorri, põe um ar sério – repeat. Parece acusar aquele desconforto de ser um homem baixinho entre dois indivíduos altos (sei do que falo, do alto do meu notável metro e 70).

