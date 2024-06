Há 80 anos, o desembarque na Normandia das Forças Armadas Aliadas, ficou conhecido como o “Dia D” para a Europa. 80 anos depois, a Europa procura um novo “Dia D” que continue a garantir a paz, a liberdade de expressão, o desenvolvimento e o crescimento para os Europeus.

O primeiro “Dia D” que devemos procurar confirmar, é o das Eleições Europeias do próximo domingo, 09 de junho. Se há 80 anos foi a guerra, no campo de batalha, que travámos contra o extremismo, a intolerância, o radicalismo e a barbárie, volvidos 8 décadas, será – felizmente! – através do voto que somos chamados e desafiados a decidir novamente entre duas “Europas”: a Europa do Estado de Direito, da Democracia e da Liberdade, ou a Europa do medo, do autoritarismo e da ameaça à identidade da União.

Em Portugal, com um Partido Socialista que decidiu aliar-se à extrema-direita, para boicotar a ação do Governo, só o voto na Aliança Democrática (PSD / CDS-PP / PPM) e em Sebastião Bugalho, dará garantias aos Portugueses do efetivo contributo nacional, para a manutenção do sonho Europeu.

Este é o tempo de voltarmos a dizer “sim” à Europa da Paz e da Prosperidade, apostando também na competência, no valor e capacidade da geração “mais bem preparada de sempre”.

Sebastião Bugalho representa precisamente esses jovens Portugueses, que não se avaliam pelo número de anos que têm, mas sim pela sua visão, inteligência e capacidade de adaptação à realidade dos novos tempos, que tantos sucessos têm dado a Portugal liderando equipas e projetos, por todo mundo nas diversas áreas.

É este o verdadeiro País que construímos ao longo de séculos e é esta a verdadeira identidade que nos conta a história e a cultura portuguesa, feita de jovens audazes, competentes, à frente do seu tempo, que levaram e continuam a levar, aos quatro cantos do mundo a Língua e a Bandeira Portuguesa.

Votar na AD e em Sebastião Bugalho é, objetivamente, votar num futuro melhor para as novas gerações e para a nossa Europa. A Europa do respeito pelas diferenças de cada nação e de cada cidadão, que simultaneamente a grande força do Povo e do Projeto Europeu.

