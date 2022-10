O resultado das eleições em Itália surpreendeu muitas pessoas, mas não foi verdadeiramente uma surpresa. A Itália é o país que trará problemas para o euro e para a União Europeia. Se por um lado é too big to fail, o que nas instâncias comunitárias e do BCE joga a seu favor, por outro tem bloqueios e desequilíbrios macroeconómicos severos, não apenas no rácio da dívida no produto, mas também na sua incapacidade crónica de crescer. Ora um país estagnado é o terreno fértil onde a insatisfação aumenta e onde germinam ideias e partidos extremistas e radicais. A vitória de Meloni é o reflexo de um país bloqueado e desiludido, incapaz de se reformar e de se desenvolver.

Um país que não cresce é um país em que as condições de vida da população estão estagnadas. Se vivêssemos uma época em que, por razões de sustentabilidade do planeta, as pessoas estivessem acomodadas, em termos de expectativas, ao não crescimento, isso não seria um problema. Mas não estamos. A maioria entre nós espera melhorias no seu nível de bem-estar. Isto é reforçado por aquilo que Thorstein Veblen escreveu há cerca de cento e vinte anos. Temos tendência a comparar-nos com outros que estão melhor que nós e a nossa satisfação depende disso. Ora no exercício da comparação europeia não nos saímos nada bem.

