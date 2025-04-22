Cinco décadas depois das eleições para a Assembleia Constituinte, realizadas a 25 de abril de 1975, Portugal assinala meio século de eleições democráticas com mais um momento decisivo: as eleições legislativas de 2025. O país vai escolher os 230 deputados que compõem a Assembleia da República. Mas, numa altura em que vão surgindo algumas dúvidas sobre os potenciais primeiros-ministros e a crescente desconfiança na política, é justo perguntar: para que serve, hoje, o voto? E sobretudo: será que todos os votos têm o mesmo peso? A resposta é simples: não. E o motivo está no desenho do sistema eleitoral para a Assembleia da República: um sistema proporcional de listas. Em política, as regras do jogo importam – e muito. Entender como funcionam é essencial para avaliar a qualidade e a representatividade de qualquer democracia.

Em quem votamos?

Uma característica importante do sistema eleitoral para a Assembleia da República é que as candidaturas são apresentadas exclusivamente por partidos políticos, que podem concorrer isoladamente ou em coligação com outros partidos. Além disso, as listas de candidatos podem incluir cidadãos independentes, ou seja, pessoas que não são filiadas nos partidos, mas que podem integrar as listas propostas.

Os eleitores dispõem de um voto categórico para votar em listas plurinominais, ou seja, listas que contemplam vários candidatos por círculo eleitoral. É importante ressaltar que as listas são fechadas e bloqueadas, o que significa que, ao votar, o eleitor não pode escolher individualmente os candidatos que mais lhe agradam dentro da lista do partido. Na verdade, a ordem de eleição dos candidatos será determinada pela ordem da lista apresentada pelos partidos ou coligações. Este modelo de listas fechadas e bloqueadas tem implicações diretas na forma como o voto se traduz em representação. Ao votar numa lista, o eleitor está, na prática, a apoiar todo o conjunto de candidatos, na ordem definida pelos partidos ou coligações. Embora isso garanta uma certa estabilidade e disciplina nas escolhas partidárias, acaba por reduzir a liberdade do eleitor em personalizar o seu voto.

O voto é igual, mas o seu impacto não é: o método de Hondt como árbitro

Nem todos os votos são convertidos em mandatos da mesma forma. Na sombra do simples ato de votar, escondem-se mecanismos complexos que variam de país para país e que têm efeitos profundos – e muitas vezes inesperados – sobre a representação política e o comportamento dos eleitores e partidos. Cada sistema eleitoral adota soluções próprias para organizar o processo: desde a fórmula eleitoral que transforma votos em assentos parlamentares, à forma como se desenham os círculos eleitorais, passando pelo tipo de voto (personalizado ou listas de partidos). Estes detalhes técnicos – muitas vezes invisíveis para o cidadão comum – são decisivos na forma como a democracia se expressa.

No que concerne às eleições legislativas, Portugal adota um sistema de representação proporcional com base em círculos eleitorais, que são os 18 distritos do continente, as duas regiões autónomas e dois círculos da emigração. Cada círculo elege um número diferente de deputados, conforme a sua população — é o que se chama de magnitude eleitoral. Por exemplo, Lisboa elege 48 deputados; Évora elege 3.

A magnitude eleitoral e a conversão de votos em mandatos são elementos centrais na definição de quem entra no Parlamento. A conversão dos votos em mandatos é feita através do método de Hondt, uma fórmula matemática usada para distribuir lugares de forma proporcional. Contudo, essa fórmula favorece os partidos com mais votos, penalizando os mais pequenos — especialmente nos círculos com poucos mandatos. Este efeito leva a uma distorção na representação.

Em termos práticos, isto cria aquilo a que se chama de “cláusula-barreira efetiva”: uma percentagem mínima de votos necessária para eleger um deputado, que não está na lei, mas que decorre do próprio sistema eleitoral. E essa barreira varia entre círculos. A regra é simples: quanto menor a magnitude de um círculo, maior é a cláusula-barreira efetiva, ou seja, em círculos com poucos deputados a serem eleitos, como é o caso de Portalegre ou Bragança, um partido precisa de uma maior percentagem de votos para garantir um lugar em S. Bento. Já nos círculos de maior magnitude, como Lisboa ou Braga, a percentagem de votos necessária para eleger um deputado tende a ser mais baixa.

Votos desperdiçados e a promessa (adiada) da reforma do sistema eleitoral

O resultado? Milhares de votos que, embora válidos, não têm qualquer consequência prática na composição do Parlamento. São os chamados “votos desperdiçados”. Nas eleições legislativas de 2024, cerca de 1 milhão de votos não serviram para eleger deputados.

Para combater este fenómeno, tem sido discutida a criação de um círculo nacional de compensação, que permitiria agregar os votos não convertidos em mandatos e garantir maior proporcionalidade. A proposta ganha alguma força em quase todas as campanhas, mas fica sempre pelo caminho, travada por interesses partidários ou falta de consenso político.

Entre o ideal e o real, o que significa votar?

Apesar das limitações do sistema, votar continua a ser um dos atos mais poderosos numa democracia. Não se trata apenas de escolher um partido ou um candidato; votar é um dos pilares de um Estado de Direito. Votar é o momento em que cada cidadão participa na construção do futuro coletivo, avalia o desempenho dos governos e expressa as suas convicções. O voto é simultaneamente um direito e um dever, uma arma crítica e um instrumento de mudança. Votar é dar voz aos cidadãos, é afirmar que somos parte de uma comunidade política, que o nosso direito à representação e à cidadania não deve ser negligenciado. Todavia, é imperativo perceber que este direito – o de votar, de ser representado, de participar – não é um dado adquirido. A história mostra-nos que o sufrágio universal, a liberdade de escolha foram conquistas duramente alcançadas e que, em muitas partes do mundo, ainda estão longe de ser garantidas. Mesmo em democracias consolidadas, os retrocessos democráticos estão hoje na ordem do dia: vemos o surgimento de partidos extremistas, tentativas de usurpação de poder soberano, campanhas de desinformação, ataques às liberdades individuais e à independência das instituições, entre muitos outros. Quando nos abstemos ou ignoramos o processo democrático, abrimos espaço para que ele seja corroído.

O voto é também uma expressão de igualdade política: independentemente do percurso, classe ou crenças, cada pessoa tem uma palavra a dizer. Mas essa igualdade perde força quando o sistema distorce a representação, transformando uma escolha consciente num gesto sem consequência.