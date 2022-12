Saiu há 15 dias um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos que concluiu que, em Portugal, os cidadãos toleram menos a corrupção do que os políticos. Ou seja, no nosso país, há mais políticos desejosos de serem corrompidos do que cidadãos com vontade de corrompê-los. A oferta de governantes à venda é superior à procura de interessados em adquiri-los. Significa que o corrupto está mais barato.

Não deixa de ser reconfortante, no momento em que vivemos uma crise inflacionária, saber que há um mercado em que os preços não só não sobem, como até estão a descer. “Deflação na corrupção”, aí está um slogan para o governo pôr em cartazes.

Portanto, se o leitor precisa de um carimbo para desbloquear um processo de licenciamento na câmara, se pretende candidatar-se a um fundo europeu ao qual não tem direito ou se necessita de uma lei que lhe dê uma borla fiscal, este é o momento de ir ao mercado. O que não falta são fornecedores. Pode, inclusive, aproveitar o Natal e dar corrupção como presente. Compra um político, mas oferece-o a um amigo. Um cheque-cunha, para ser usado numa moscambilha que seja precisa. Dá sempre jeito. E nada diz “gosto de ti” como um vale-falcatrua.

Por acaso, tenho curiosidade: com esta baixa de preços, a quanto estará agora um Sócrates? Segundo a acusação, Ricardo Salgado teve de gastar alguns 20 milhões de euros para o adquirir. Aposto que está muito mais em conta. Com menos, mercadeja-se muito mais. Cheira-me que, a valores de hoje, Sócrates não arrecadaria mais que 500 mil fotocópias pelos seus préstimos.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.